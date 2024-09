Megasztár: Meseszép barátnője támogatja Ifj. Schobert Norbertet - fotó

Mindig is foglalkoztatta a sport, nyáron jelentkezett tartalékos katonának, most pedig a TV2 Megasztárban próbálja ki magát. Ifj. Schobert Norbert sokoldalúsága már kiskorában kialakult.

Ifj. Schobert Norbert nagyon szeret énekelni Fotó: TV2 / hot magazin

Ifj. Schobert Norbert iskolai tanulmányai mellett sem unatkozik

– Most úgy gondolom, kereskedelemmel szeretnék foglalkozni, tehát az üzleti pályán helyezkednék el. Addig viszont még sok évem van; be kell fejeznem a gimnáziumot, aztán még ott lesz az egyetem – kezdte a hot!-nak Norbi. – Viszont amíg a ta­nul­má­nyai­mat végzem, szeretném kipróbálni magam azokban a dolgokban, amik boldoggá tesznek. Úgy vélem, rengeteg tapasztalatot szerzek most a Magyar Honvédség tartalékos katonájaként is; többek között ezek azok az élmények, amikből majd ki lehet következtetni azt, hogy miben vagyok a legjobb. Már kiskoromban is ilyen voltam: a játszótéren az összes játékot kipróbáltam, nem csak a kedvencemmel játszottam. Szerintem idővel több vállalkozásom is lesz, ami biztonságot is ad, hiszen ha több lábon állok, akkor több esélyem van a sikerre.

"A barátnőm, mint mindenben, ebben is támogat" Fotó: YouTube / hot magazin

Ifj. Schobert Norbert barátnője a Megasztárban is támogatja kedvesét

A családja és a barátnője is támogatja őt ebben a rendkívül bátor vállalkozásában.

– A barátnőm, mint mindenben, ebben is támogat. Nagyon jó érzés, hogy ő egy olyan lány, aki miatt nem kell feladnom az álmaimat – mondta.

A családban már kiderült, hogy Lara szépen énekel, most viszont Norbi is szeretné megmutatni a tehetségét.

– Kiskorom óta szeretek énekelni, de sokáig nem igazán foglalkoztam vele. Aztán 11-12 évesen kezdtem el tanárhoz járni, de ez sem volt rendszeres. Többször terveztem, hogy elmenjek egy tehetségkutatóba, de mindig megrémültem, mert nem éreztem azt, hogy kész vagyok rá, és úgy gondoltam, túlizgulnám. Mostanra éreztem azt, hogy szeretnék teljesíteni – magyarázta. – A szüleim sajnos nem tudtak eljönni a válogatóra, mert épp táboruk volt, pedig nagyon szerettek volna velem lenni. De így is jó volt, hogy az öcsém és a barátnőm kísért el.

Lara Nyári Kálmánnal duettezett korábban Fotó: TV2 / hot magazin

Közös érdeklődés Norbi nővére, Lara néhány éve szerepelt Az ének iskolája című tehetségkutató műsorban, emellett az Álarcos Énekes című műsorban is megmutatta, hogy milyen szépen énekel, s tavaly megjelent az első dala, a Szerelmi háromszög. A duettet Nyári Kálmánnal adta elő.