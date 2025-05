„Gyarapodtunk” – özönlenek a gratulációk, Rúzsa Magdi ikreivel jelentette be az örömhírt – fotó

Kétségtelen, hogy Rúzsa Magdi hazánk egyik legnépszerűbb és legkedveltebb énekesnője, amióta pedig édesanya lett csak még több rajongóra tett szert, hiszen egy eddig nem látott oldalát is megismerhették a rajongói.

Na, meg persze az esem elhanyagolható tény, hogy hármas ikeri, a kis Lujza, Zalán és Keve szintén pillanatok alatt az ország kedvencei lettek, még úgyis, hogy híres édesanyjuk nagyon megfontoltan posztol csak róluk a közösségi médiában. Ennek részeként eddig még az arcaikat sem láthattuk, de ez sem szegi a rajongók kedvét, mindig örömmel fogadnak róluk új tartalmakat.

Az ikreknek pedig ezúttal is sikerült kiakasztaniuk a cukiságmérőt, az énekesnő ugyanis több fotót is megosztott, amin az látható, hogy a család állatival játszanak, illetve az is kiderült, hogy bővült a kis kedvencek száma is egy bájos nyuszival.

Boldogság!!! Szépen növekszik Libabigél, Libamália és Valdó bácsi!!!! Ééés Nyuszmusz Úrral gyarapodtunk

– írta a csodás képekhez Rúzsa Magdi.

A rajongói pedig nem fogták vissza magukat, gyorsan meg is indult a kommentcunami a cukiságok láttán.

"Nagyon édesek és milyen nagyok lettek"

"Nincs is ennél jobb...,- kicsi gyereknek pedig egyenesen a legeslegjobb közeg! Szerintem a libuskák és nyuszmusz úr is egyetért"

"Kicsikék"

– írták mások mellett az énekesnő követői.