A rajongók szíve hatalmasat dobban: Rúzsa Magdi cuki fotókkal lepte meg követőit

Rúzsa Magdi örömmel posztolt a közösségi oldalán, ahol Vajdaságból jelentkezett be pár rendkívül aranyos fotóval a rajongói legnagyobb örömére. Az énekesnő mindig próbál valami különleges élményt nyújtani hármas ikreinek, akik ezáltal azt is megismerhették már, milyen az élet nagyvároson kívüli. Rúzsa Magdi sűrű munkabeosztása mellett is igyekszik minőségi időt tölteni gyermekeivel és férjével.

Rúzsa Magdi rendkívül aranyos fotósorozattal lepte meg rajongóit a közösségi oldalán / Fotó: Ladóczki Balázs

Rúzsa Magdi ritkán posztol a családi pillanatokról

Az énekesnő nagyon óvatosan bánik a gyermekeiről való posztolásoknál a közösségi oldalán, ami a mostani, saját kezűleg készült fotóin is jól látható. Nagyon odafigyel, hogy ne látszódjanak a hármas ikrek arcai, emellett csak a legjelentősebb pillanatokat örökíti meg. Az, hogy hazalátogattak a Vajdaságba, épp ilyen. A gyerekek nagy érdeklődéssel fedezik fel az ottani állatokat, valamint például a kenyérsütést. Láthatóan nagyon jól érzik magukat.

"Boldogságmorzsák, új kezdetek, szeretet, otthon, Vajdaság!"

– írta büszkén a megosztott fotók mellé a művésznő.

A felvételek alatti rajongói hozzászólások is magukért beszélnek!

Ezek az igazán fontos élmények... erre mindig emlékezni fognak! Vajdaság ,család, kenyérsütés...

– szólt hozzá a poszthoz egy lelkes rajongó.

Nagyon aranyosak a gyerekeid!

– írta egy másik követő is.

Rúzsa Magdi legfrissebb dalát az alábbi videóra kattintva hallgathatod meg;