Hoppá, lebuktak: Ezeket a sztárokat látták együtt a reptéren – FOTÓK

A minap a reptéren lesifotók készültek három ismert magyar hírességről: Sihell Ferryről, Pintér Adáról és G.w.M volt feleségéről, Nagy Melanieról. Bár külön-külön utaztak, a képek sejtelmes hangulata és a közös időzítés találgatásokra adnak okot. Mi történik mostanában ezekkel a celebekkel? Nézzük meg közelebbről.

Többek között Sihell Ferry is lebukott a reptéren (Fotó: Bors)

Sihell Ferry elmerült a gondolataiban a reptéren

Sihell Ferry, a népszerű mulatós énekes, feleségével, Vikivel 2024 októberében teljesítette az El Camino Sarria és Santiago de Compostela közötti 130 kilométeres szakaszát. Az ötnapos zarándoklat során naponta 25-30 kilométert gyalogoltak, miközben zord időjárási körülményekkel – szakadó esővel, erős széllel és villámlással – kellett szembenézniük. A mulatós sztár és felesége szenvedélyes utazóként is ismertek. Az évek során számos különleges helyre látogattak el, gyakran barátaik és rajongóik társaságában. Az egyik kedvenc úti céljuk Thaiföld, különösen Krabi térsége, ahová már hetedik alkalommal tértek vissza. Legutóbbi, 2025 eleji háromhetes utazásuk során 15 fős társasággal fedezték fel a térséget. A Bors olvasója ezúttal egyedül látta a minap Ferry-t, de ugyanabban az időpontban másik két híresség is feltűnt a reptéren.

Pintér Ada és családja nemrégiben a Seychelles-szigeten pihent

Pintér Adrienn, ismertebb nevén Ada, a VIVA TV egykori műsorvezetője, ma már háromgyermekes édesanya. Két nagyfia, Bence és Bálint 2024-ben érettségiztek, míg a második házasságából született kislánya, Jázmin 2021-ben született. Ada jelenleg személyi edzőként és kismama jógaoktatóként dolgozik, és aktívan részt vesz az autizmus spektrumzavarral élők támogatásában is. Egy reggeli beszélgetős műsorban nemrégiben arról beszélt, hogy, fontosnak tartja a társadalmi érzékenyítést ezen a területen. Pintér Ada és a családja egyébként gyakran utaznak, a napokban például egy csodálatos videót töltött fel a Seychelle-szigeteki családi kiruccanásukról.

Pintér Ada is a reptéren kószált (Fotó: Bors)

Nagy Melanie vajon milyen célból utazott el?

Nagy Melanie G.w.M volt párjaként lett ismert, a szakításuk óta újraépítettte életét és karrierjét. A nemzetközi kapcsolatok szakos végzettségű Melanie dolgozott rádiósként, tolmácsként, sőt korábban diplomáciai területen is. Emellett sminkmesterként is tevékenykedik, és célja, hogy minél több nőnek segítsen abban, hogy jól érezzék magukat a bőrükben. Nagy Melanie nemrégiben bizonyította, hogy rettentően okos, mivel 2024 novemberében szerepelt a TV2-n újraindított Legyen Ön is milliomos! című kvízműsorban, ahol barátnőjével, Minzari Szandival együtt játszottak. A páros kiválóan teljesített, és végül 2 millió forintos nyereménnyel távoztak a műsorból.