Radics Gigi súlyos betegségről vallott: „Megtörtént a műtét”

Tavaly volt egy nagy mélypont az életemben, amikor kiderült, hogy endometriózissal küzdök. Pont előtte volt a Dancing with the Starsban való szereplésem, és az brutális volt. 12 órákat táncoltunk, folyamatosan mentem, semmire nem volt időm. De megtörtént a műtét, és egyszer csak megállt az élet. Otthon maradtam, lábadoztam a műtétből, voltak komplikációk is, ráadásul influenzásak is lettünk a gyerekemmel