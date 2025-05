Érettségi 2025: Pumped Gabo le sem tette, helyette küldi az erőt a vizsgázóknak

Pumped Gabo dj a matematika érettségi előtt álló diákoknak lelkesítő videóüzenetben küldte az erőt. Mint ismeretes, Gabo hisz a manifesztáció erejében, ami a Farm VIP idei évadában is bevált neki, hiszen egy alkalommal a sárga csapatot is győzelemre segítette vele a termelési versenyben. A Borsnak adott interjújában most elárulta, ő hányadán áll az érettségivel.

Érettségi 2025: Pumped Gabo tánc helyett videóüzenetben biztatja a diákokat (Fotó: Tv2)

Pumped Gabo iskola helyett felépítette magát

„Jézus Krisztus ott lesz veletek, a szívetekben és ha hisztek benne, megadja nektek a helyes választ. Higgyetek és megadatik nektek, zörgessetek és megnyittatik néktek” - ezzel a bibliai idézettel kezdte Gabo, aki pozitív energiát is küldött azoknak a diákoknak, akik idén érettségiznek.

Néhány évvel ezelőtt már küldtem néhány hasonló üzenetet, amire nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, azt írták, hogy jól sikerült ennek köszönhetően, amiatt idén is kérték, hogy küldjek nekik áldást. Nagyon jó dolog, hogy ennyire hálásak és hogy ez segít nekik, már a holnapi történelemre is előre kérték, úgyhogy az sem fog elmaradni, szerencsére használ a manifesztáció. Bár nem mindig működik, de azért gyakran bejön, ezért ők is bevonzzák a jobb kérdéseket és jobban sikerül nekik az érettségi.

S hogy Gabónak milyen személyes tapasztalata van ezzel kapcsolatban?

Nekem nincsen érettségim, amikor eljutottam volna odáig, addigra már ismertté váltam és nem érdekelt a dolog, lesz.rtam. Nem is tervezem pótolni, most már nem látom értelmét. Esetleg azt még el tudom képzelni, hogy majd ha elindulok a választáson, leteszem, hogy lássák az emberek a komolyságot. De egyébként most biztos nem.

Balaton Sound ment, Gaboland jött

Pumped Gabo nemrég saját valóságshow-t indított, ez tulajdonképpen egy interaktív insta-reality, amire elő lehet majd fizetni. Ennek első része már elérhető. „Az lesz a lényege az egésznek, hogy önfenntartó lesz, vagyis öko. A Balaton Soundot nem fogják már újraépíteni, mert óriási költség lenne. Mi a tartósságra és az állandóságra mennénk rá, tehát amit felépítünk, az szeretnénk, ha száz év múlva is ott lenne, de nyilván egyre inkább bővítenénk. Az emberek ott laknak, dolgoznak és mindenki kiveszi a részét ennek a fesztiválnak az építésében és működtetésében” - mesélte korábban Gabo.