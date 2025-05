Érettségi 2025: Vizsgáznak a hazai hírességek gyerekei is

Görög Zita fia, Milán is hamarosan kilép a nagybetűs életbe

A gyönyörű modell és műsorvezető novemberben mutatott videót arról, ahogy nagyfiával, Milánnal táncol a szalagavató bálján.

Művészet egy tinédzsernek tenni fel kérdéseket. Ha túl sokat kérdezel, basáskodó vagy; ha rosszat, egyetlen választ sem kapsz; ha jót, de rossz időben, akkor az agyára mész. Így várakozom. Leteszem elé a meleg ételt és várom, hogy a lelke kinyújtózzon a betakart kamaszkor árnyaiból

- írta akkor posztja mellé, s bár ballagós bejegyzés nem készült, lehet sejteni, hogy Milán idén érettségizik. Posztja alatt még Dér Heni is hozzászólt: „Jaaajjjj Zitaaaa, én ezt úgy megkönnyeztem … Emlékszem, amikor várandós lettél vele..” – írta Heni, akinek Zita csak annyit válaszolt: „Majd írom neked ugyanezt pár év múlva és olyan lesz, mintha tegnap lett volna.” Az édesanyák tehát mind szembesülnek vele, hogy gyerekeik bizony egy szempillantás alatt felnőnek.

Gregor Bernadett egyre inkább megnyugszik, ahogy gyerekei kirepülnek

A színésznő néhány hónapja egy podcast műsorban mesélt arról őszintén, hogy kimondottan jól éli meg, hogy gyerekei felnőnek, mert ezzel is azt bizonyítja, hogy jól csinálta az életben a dolgokat.

„Én 30 éve anyuka vagyok, az elmúlt három évtized azzal telt, hogy felkeltem minden reggel, csináltam az uzsonnát, hoztam-vittem őket mindenhová, és közben a főállásom mellett mindig volt nyolc másik. Én abban a korban vagyok most, hogy ennek is látom a szépségét. Most tartok ott, hogy ezt megcsináltam. Nem fogom bánni, ha egy szakasz lezárul, mert ugyanúgy a gyerekeim lesznek és ugyanúgy az életem részei maradnak.” Bár a színésznő nem igazán posztol a magánéletéről, azt azért lehet tudni, hogy Berni kisebbik fia, Álmos már betöltötte a 18. életévét és tavaly év végén volt a szalagavatója, így sejthetően ő is most néz az érettségi kihívásai elé.