Péter Szabó Szilvia: „Amikor nyugis a helyzet, akkor többet vagyunk együtt”

Elképesztően zsúfolt volt az énekesnő élete az elmúlt egy évben. Rengeteget készültek a NOX MVM Dome nagykoncertjére, és csak a fellépés után volt lehetősége pihenni egy kicsit, amit ki is használt Péter Szabó Szilvia.

Péter Szabó Szilvia a nagykoncert után azért tudott időt szánni a pihenésre és a családjára is / Fotó: markarostaphoto / hot! magazin

„Rengeteg mindent belesűrítettünk a tavaszi szünet néhány napjába. A nagylányomnak és a páromnak névnapja volt, húsvétkor anyukám is meglátogatott bennünket, közben a páromnak szülinapja is volt, szóval abszolút ünneplős tavaszi forgatagba csöppentünk!” – kezdte a hot! magazinnak Péter Szabó Szilvia.

Péter Szabó Szilvia újra elkezdett festeni

Az édesanyának nem is volt semmi problémája a folytonos tennivalókkal, hiszen – elmondása szerint – őt éppen az zavarja, ha hosszú ideig nincs körülötte semmilyen történés.

„A család mindig megérti, ha éppen pörgős időszak van, de amikor nyugis a helyzet, akkor többet vagyunk együtt, vagy éppen a zenekarral stúdiózom. Most is, a nagykoncert után elképesztően szuper dalok vannak készülőben, mellette pedig ismét elkezdtem festeni. Egyik éjszaka volt egy álmom, amiben érdekes formák szerepeltek, amikor pedig felkeltem, megszületett bennem az a gondolat, hogy szeretnék festeni egy absztrakt sorozatot, úgyhogy ismét felvettem azt a fonalat, ami egy időre eltűnt az életemből” – magyarázta a sokoldalú művész.