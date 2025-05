Nem hiszed el, mi került elő Oszter Alexandra múltjából

Oszter Sándor lánya egyre aktívabb a közöségi felületein, a TikTok-oldalán többek között lakásfelújításról, erdei táborokról, izgalmas hétköznapokról oszt meg tartalmakat. A minap például egy szívet melengető történetet mesélt el, amelynek a főszereplője az édesapja, Oszter Sándor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, az ország egykori kedvence. A művész az élete nagy részében azon dolgozott, hogy egy fantasztikus birtokot építsen fel Diósjenőn, az ország egyik legszebb kis településén, a Börzsöny lábánál. A művész halála után a lánya hosszas gondolkodás után úgy döntött, hogy nem adja el, helyette egy művészeti központot hoz létre, illetve oda is költözik. A 2,5 hektáros birtokon egy 500 négyzetméteres olasz stílusú vadászkastély áll, mellette egy va­dászház, egy 250 négyzetméteres, 15 bokszból álló istálló, egy 500 négyzetméteres gazdasági tárolószín, műhely, gyümölcstároló, medence, szauna, 90 négyzetméteres cselédház, hétkenyeres kemence, saját templom, és még egy 30 hektáron fekvő erdő is áll. Nem csoda, hogy ezen a helyen még évekkel később is találhat olyan kincseket Oszter Alexandra, amelyeket utoljára gyermekként látott.

Oszter Alexandra és az édesapja, Oszter Sándor nagyon szerették egymást Fotó: TV2

Oszter Alexandra öröksége

Szandi a minap pakolni kezdett, és a legnagyobb meglepetésére egy szekrény tetején rálelt azokra a gyermekkori rajzaira, amelyeket ő kidobott a kukába, mert nem találta őket elég jónak. A képzőművészként és illusztrátorként is dolgozó művésznő megdöbbent a papírok láttán. No nem azért, mert most már tetszenének neki a kezdetleges munkái, hanem azért, mert nem tudta, hogy az édesapja ilyen nagy becsben tartotta azokat.

Nem fogjátok elhinni, hogy mit találtam a szekrény tetején! 15 éves kori rajzaimat. Aztán a 19... hát. Én kivágtam a kukába, aztán apukám kihalászta és eltette

– mondta Alexandra egy videóban és természetesen meg is mutatta a munkáit. A kommentelők teljesen meghatódtak a látottakon, a legtöbben azt írták, hogy az édesapja nagyon jól tette, hogy nem engedte kidobni a gyermeke kezdeti munkáit.