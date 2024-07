Oszter Alexandra végre megszólalt a gyerekekről

Oszter Alexandra 2023 őszén gondolt egyet, felszámolta a székesfehérvári gyökereit, és elköltözik a 2021-ben elhunyt édesapja, Oszter Sándor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész Diósjenői birtokára. A színésznő képzőművészként és illusztrátorként is tevékenykedik, ezért egy percig sem aggódott amiatt, hogy távol a város zajától telepedik le, hiszen a az előadásokra el tud utazni, festeni és rajzolni pedig a birtokon is tud. Sőt! Ott tud igazán.

Oszter Alexandra tábort indított az édesapja birtokán (Fotó: Kovács Erika)

Tökéletes környezet

Szandi a saját kezével kezdte el felújítani a hatalmas házat, a több hónapnyi megfeszített munka pedig végül meghozta a gyümölcsét, a felújított ház és a szépen ápolt kert látványa egy újabb ötletet szült az Oszter lány fejében: ha ő ilyen jól érzi magát a gyönyörű, erdőszéli környezetben, akkor biztosan másnak is tetszene. Így született meg a nyári táborok ötlete, amelyek most már teljes gőzzel üzemelnek is. A látogatók egyik kedvence a „visszavadítás” volt.

Ez azt jelenti, hogy a fiatalokat leválasztjuk a mobiltelefonokról, erdei sétákat tartunk, megismerjük milyen madarak élnek ott, milyen fák, a természetközelségen lesz a hangsúly.

— Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos kezdeményezés annak érdekében, hogy mentálisan egészséges generáció nőjön ki belőlük — nyilatkozta korábban a Borsnak, Oszter Alexandra.

Szandi visszavadító ötlete nagyon tetszett a táborlakóknak (Fotó: Szabolcs László

Imádják Oszter Alexandra táborait

Oszter Alexandra minden nyári tábora teltházas, jelenleg egy „élményfestő elvonulás” zajlik a Börzsönyben. Szandi ebben a táborban festést oktat, illetve megtanítja a táborlakóknak a „jelenben levés” tudományát. A csoportja az erdő közepén szívja magába a természet adta energiákat, kizárva a hétköznapi gondokat. Az ilyen elvonulások egyébként is nagyon népszerű tevékenységek az elmúlt időszakban, de az Oszter lány szervezésében induló csoportok még az átlagosnál is látogatottabbak. Nem csoda, a művésznő vezetésével biztosan különleges élményekben lehet része a résztvevőknek.