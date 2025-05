Noszály Sándor nagy dobásra készül: sorstársainak akar segíteni vele

Az egykori Nagy Ő néhány hónapja súlyos depresszióval küzdött, ennek legmélyebb pontjait pedig közösségi oldalán is megosztotta, így a nyilvánosság is nyomon követhette. Noszály Sándor mostanra túl van a nehezén, jól van és másoknak is segíteni szeretne történetével, nem is akárhogyan.