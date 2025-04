Noszály Sándor visszatért: „Ma már minden újra rendben van”

Noszály Sándor évek óta áll már gyógyszeres kezelés alatt, az őt kínzó alattomos mentális betegség miatt. Az egykori tenisz csillag az RTL műsorában, a Sztárboxban vívott egyik küzdelme előtt kezdett el furcsán viselkedni, majd a tengerentúlra utazott, ahol gyakorlatilag élőben közvetítette követőinek a teljes és totális összeomlást. Ekkor a nővére, a szintén egykori teniszező Noszály Andrea sietett a segítségére. Noszály Sándor hazatért, hogy megkapja a szükséges orvosi segítséget annak érdekében, hogy újra jobban, vagyis inkább önmaga legyen.

Noszály Sándor mentális betegsége kezelése után újra bomba formában van (Fotó: Nemzeti Sport)

Noszály Sándor mentális problémái után újra a régi

Azóta sok víz lefolyt a Dunán és Noszály Sándor többször is bejelentkezett követőihez az Instagramon. Posztjai pozitív hangvételűek voltak, jelezvén, hogy tényleg túl van a mentális krízisen. Az is kiderült, hogy újra munkába állt. Oktató-edző lett a Budapest Tenisz Centrumban. Itt készült az a rövid, de annál beszédesebb videó is, amire felfigyelve arra gondoltunk, váltunk vele pár szót. „Igen, ismét megcsináltam azt a tenisz kihívást, amit már többször is láthattak tőlem a követőim. Az, hogy ma is megy, számomra is azt bizonyítja, hogy bőven van még bennem energia és a történteket végleg magam mögött hagytam. Tele vagyok életerővel és tervekkel is. Rengeteget tanított nekem a mögöttem álló rövid, de annál intenzívebb időszak.”

Köszönöm a kérdést, remekül vagyok minden tekintetben.

„Dolgozom, ami számomra valójában nem munka, hanem annál valami sokkal, sokkal több és ez boldoggá és kiegyensúlyozottá tesz. Bocs, de megyek is a pályára, szóval elköszönök, de hamarosan valami igazán nagy dologgal jelentkezem! Keresni foglak!” – tett ígéretet Noszály Sándor.