Friss hírek a Neoton Família basszusgitárosának fiáról: hosszú út áll még előttük

Reménykeltő fordulatot vett Baracs János fiának egészségi állapota. A Neoton Família basszusgitárosa újra nyilatkozott fia állapotáról a Borsnak és elárulta, bár hosszú út áll Krisztián előtt a gyógyulásig, optimisták és sok új, jó hírrel tud szolgálni.

A Neoton Família igazi családként működik a nehéz helyzetekben is Fotó: Végh István

A Neoton Família zenésze megkönnyebbülve mesélt hétfő reggel

A Neoton Família basszusgitárosának fia, Baracs Krisztián válságos állapotban került az intenzív osztályra súlyos gyomorvérzés miatt, amit egy nehezen lokalizálható fekély okozott. Reménykeltő fordulatot vett azonban egészségi állapota, melyet csak irányított véradással lehetett stabilizálni – az emberek összefogása szó szerint életet mentett.

„Sokat javult az állapota, hál’ Istennek” – nyilatkozta Baracs János Öcsi megkönnyebbülve.

A vérzés elállt, tegnap már a folyosón beszélgettünk, ami nagy dolog. Sokat számított az emberek segítsége és az, hogy a hír a közösségi oldalon is terjedni kezdett. Bár már olyanokat lehet olvasni, hogy én vagyok beteg és én vagyok életveszélyes állapotban. Szerencsére nekem semmi bajom, és a fiam is napról napra jobban van.

Bár a fiatal férfi még mindig az intenzív osztályon van, már képes kommunikálni, sőt, visszatért a közösségi médiába is.

„Fiam is megköszönte már a közösségi oldalán, így külön jó jel, hogy elkezdett online is kommunikálni” – mondta az édesapa, aki hozzátette, hogy fia már viccelődik is, filmes jeleneteket posztol, ami szintén azt mutatja, hogy a legnehezebb időszak talán már mögöttük van.

Baracs János nem tudja eléggé kifejezni háláját a segítőknek Fotó: Mediaworks Archív

„Nagyon megviselte és megijedt”

Az orvosok szerint a zenész fiának a hemoglobinszintje emelkedett, és állapota határozottan javul. A teljes felépüléshez azonban még hosszú út áll előtte, és az utókezelésről is csak később lehet pontosabbat mondani.

Azt nem mondanám még, hogy felerősödött, nagyon megviselte és megijedt ettől a helyzettől

– vallotta be őszintén Baracs.

„Hogy az utókezelés pontosan mi lesz, azt még nem tudni.”

Egy ekkora volumenű vészhelyzet mindenképpen drasztikus változtatásokat is fog igényelni a fiam életében.

„A gyomra körül volt a probléma, így elképzelhető, hogy alapos életmódváltásra lesz majd szükség.”