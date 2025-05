Imádkoznak a rajongók a Neoton gitárosának fiáért: hírt adott magáról, ezt üzente a zenész gyermeke

A Neoton Família tagja, Baracs János Öcsi szívszorító bejegyzést osztott meg néhány nappal ezelőtt a közösségi oldalán. Kiderült, hogy a gitáros fia intenzív osztályra került, amit bár nem szerettek volna nyilvánosságra hozni, de végül kénytelenek voltak felhívni a figyelmet a nyilvános véradásra. A férfiért példás összefogás alakult ki, a zenekar rajongói még imádkoztak is érte. Ami úgy tűnik elérte célját, ugyanis Krisztián hírt adott magáról.

A Neoton Família gitárosa Baracs János fia miatt kért segítséget, úgy tűnik Baracs Krisztián már jobban van (Fotó: archív / hot magazin)

Baracs János fia, Baracs Krisztián gyomorfekélye miatt egy súlyos vérzéses betegséget kapott, amivel kórházba kellett szállítani, sőt intenzív osztályra is került. A basszusgitáros gyermekének irányított véradásra volt szüksége, amire felesége Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet, majd a zenész is megosztotta. A Neoton zenekar rajongói pedig egy emberként fogtak össze, hogy segíthessenek. Ez úgy tűnik, el is érte a célját, ugyanis Krisztián hírt adott magáról.

Végtelen hálám és tiszteletem örökre mindenkié, aki önzetlenül a vérét adta értem. Köszönöm

– írta a beteg saját Facebook-oldalán két nappal ezelőtt.

Sőt, tegnap még a profilképét is megváltoztatta egy feleségével közös kollázsra. Ezek szerint Krisztián már túl lehet az életveszélyen, és a gyógyulásra koncentrálhat. Lapunk kereste a zenészt is, de egyelőre nem sikerült utolérnünk, így egyelőre nem tudunk pontosat a fia állapotáról.

Baracs János lánya sajnos már elhunyt, most pedig fia került életveszélyes állapotba (Fotó: Archív)

Baracs János és a Neoton rajongói segítettek

A család ugyan igyekezett privátan kezelni a helyzetet, de az irányított véradás miatt kénytelenek voltak nyilvánosságra hozni Krisztián állapotát. De ezt úgy tűnik, nagyon jól tették, ugyanis számos rajongó jelezte, hogy mindenképpen szeretne vért adni és segíteni, akiknek pedig erre nem volt lehetősége, azok tovább osztották a bejegyzést, hogy minél előbb megkaphassa a megfelelő segítséget.

Andi, egyelőre csak osztottam, de ha engedik (elvileg már kellene), adok is vért. Jobbulást, neked meg kitartást!

– írta az egyik ismerős.

„Nemrég adtam vért, ezért most nem adhatok, de osztottam a bejegyzést. Mielőbbi jobbulást kívánok” – reagált egy másik kommentelő.

Nagyon sajnálom, imádkozunk a gyógyulásáért

– tette hozzá még valaki, aki éppen csak néhány jó szóval és imával tudott segíteni.