Nemazalány szíve többé már nem üres: Az énekesnő nagy bejelentést tett

Négy éve tartó, különleges barátságukat ünnepelte Halastyák Fanni, azaz Nemazalány, aki egy szívbemarkoló videóval köszöntötte fel zenei társát és közeli barátnőjét, Sofit. A két előadó az elmúlt évek során nemcsak a magyar könnyűzenei színtér meghatározó duójává vált, hanem olyan mély és őszinte kapcsolatot alakítottak ki, ami ritkaságszámba megy a showbiznisz világában.

Nemazalány és Sofi barátsága igazán különleges a mai világban (Fotó: Mediaworks)

Nemazalány és Sofi mindig számíthattak egymásra

Fanni az Instagramon tette közzé a videót, amit eredetileg egy korábbi közös projektjük, az Üres szívek születésnapjára szánt, de végül csak most került nyilvánosságra. A megható összeállításban koncertek, közös főzések, bevásárlások, és szívszorító, de ugyanakkor boldog pillanatok is felvillannak – a két lány barátságának legszebb és legőszintébb mozzanatai.

Ezt a videót még az Üres szívek születésnapjára terveztem, de végül valamiért eddig csak a mappában csücsült. Szofival már a negyedik évünket töltjük együtt, és nagyon sok boldog pillanattal gazdagodtunk. Hálás vagyok, hogy ilyen barátot tudhatok magaménak, és hálásak vagyunk nektek, hogy velünk vagytok évek óta!

– írta Fanni a posztban.

Manuel barátnője is gratulált

A rajongók percek alatt ellepték a kommentmezőt, a videót pedig pillanatok alatt több ezren lájkolták. A megható tartalom nemcsak a zenerajongók szívét melengette meg, hanem több hazai hírességet is megérintett. Manuel barátnője, Busch Laura például így reagált:

„Kisbabák. Olyan jó volt végignézni”

Túl a barátságon

Fanni és Sofi közösen dolgoztak az elmúlt évek kis túlzással legnagyobbnak mondható, hazai női slágerein, mégis mindvégig hangsúlyozták, hogy kapcsolatuk mélyebb, mint pusztán munkatársi viszony. Barátságuk ereje, őszintesége és intimitása most egy videóban is testet öltött – és ezzel újra bizonyították: a legnagyobb értékük a zene mögött rejlő baraáti kapcsolatuk.

A követők joggal reménykedhetnek abban, hogy a megható nosztalgiázás után hamarosan új közös zene is érkezik. Addig is itt van a legújabb szerzeményük, ami a "Tuktuk" címet kapta. Lehetséges, hogy az egykori Ázsia Expressz kaland inspirálta az énekesnőt? Nemazalány, bár azóta nincsen együtt Szlépka Armanddal, se későbbi párjával, Fenyvesi Barnával, aki el is jegyezte, a rengeteg hajszázás viszont élénken élhet benne örökké.