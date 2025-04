Nagy Duett: A mesterséges intelligencia szerint ők nyerik a műsort

A Nagy Duett 2025-ös évada hét év kihagyás után újra hétről hétre lázba hozza az országot. A TV2 népszerű show-műsora elképesztő ruhakölteményekkel és felejthetetlen produkciókkal ajándékoz meg minket. Till Attila és Liptai Claudia műsorvezetése pedig hab a tortán, garancia a minőségi szórakoztatásra. Ráadásul a megszokott izgalmakon túl, botrányoktól sem volt mentes A Nagy Duett legújabb szériája, hiszen Hajós András kőkeményen nekiment Balázs Klárinak, illetve Szabó Zsófi sem kímélte Mihályfi Lucát és Hegyes Bercit. Nagy küzdelmek zajlanak az első helyért, a vélemények pedig erősen megoszlanak a győztes páros kilétét illetően. Ezzel szemben a mesterséges intelligenciának határozott véleménye van a verseny végkimeneteléről.

A Nagy Duett győztese kapcsán az AI először Nagy Feróra és Molnár Anikóra voksolt (Fotó: Bánkúti Sándor)

A Nagy Duett legesélyesebb párosa Mihályfi Luca és Hegyes Berci?

A mesterséges intelligencia először meglepő végkimenetelt vázolt fel, ugyanis a műsorból már régen kieső Nagy Feró és Molnár Anikó párosa mellett tette le a voksát.

„Feró, a nemzet rockere, és Anikó, aki bájával és meglepően jó hangjával robbant be a színpadra, együtt verhetetlen kombónak bizonyulnak. A rendszer elemzése szerint az ő párosuk »magas közönségszimpátia-indexszel« rendelkezik, ráadásul minden adásban stabilan hozzák a zsűri pontszámokat is” – szólt a szakvélemény. Ezután finomítottuk az információkat és források használatára, analizálásra biztattuk a mesterséges intelligenciát, aminek köszönhetően jóval valóságosabb konstelláció született.

Figyelembe véve a heti győzelmek számát és a következetes teljesítményt, Mihályfi Luca és Hegyes Berci párosa tűnik a legesélyesebbnek a végső győzelemre

–írta az Ai.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci arcpirító produkcióikkal nem véletlenül nagy esélyesek (Fotó: Szabolcs László)

Ők lehetnek a végső győztesek

Mihályfi Luca és Hegyes Berci valóban kilógnak némiképp a mezőnyből, ha a négy adásgyőzelmet vesszük alapul, azonban bármi megtörténhet, hiszen egyszer már ők is álltak a veszélyzónában. Sőt van egy olyan párosunk is, akik már egyszer kiestek, de a műsor történetében példátlanul, bár nem érdemtelenül folytathatják a műsort. Radics Gigi és Visváder Tamás rajongói lehet ezután jobban küldik kedvencüknek a szavazatokat, hogy ne kerüljenek még egyszer bajba. A mesterséges intelligencia szerint Lucáék mellett érdemes rájuk is figyelni.