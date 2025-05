Hatalmas rajongótábor ünnepel most: Mihályfi Lucáék bejelentették - máris érkezik

Mihályfi Luca és Hegyes Berci tagadhatatlanul az ország kedvenc szerelmespárja. A Dancing With the Stars műsora alatt kerültek össze, eleinte még csak munkakapcsolat állt fenn kettejük között. A próbák azonban hétről hétre egyre forróbbak lettek, és felfedezték, hogy kettejük között bizony nem kicsi a kémia. Bár a nézők a saját szemükkel láthatták, hogy forró a viszony kettejük között, sokáig nem hozták nyilvánosságra, hogy egy párt alkotnak. Amikor pedig a Dancing elődöntőjéből kiestek, kéz a kézben jelentették be, hogy sokkal többet nyertek ezzel a műsorral, mint bárki.

Luca és Beci nagyon szeretik egymást

A Nagy Duettbe azonban már egy párként érkeztek, és bizony a nézők legyezhetik magukat, akárhányszor ők lépnek fel a színpadra. Azon túl azonban, hogy nagyon szexisek együtt, irigylésre méltó, hogy milyen tündéri párkapcsolatban élnek. Luca többször kiemelte, hogy életében először most szerelmes igazán, és mindenki szíve nagyot dobban, amikor látják, hogy mennyire támogatják egymást mindenben. Hegyes Berci most aztán igazán büszke lehet Lucára, ő és a stábja ugyanis bejelentették, hogy új klip érkezik.

Jön a következő klip / Fotó: Instagram