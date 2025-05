"Nem tudjuk, hogy ez még hová vezet" - súlyos döntést hozott meg születendő gyermekéről Lola

Őt nem érdekli ez az egész! Nincs Instagram-ja sem, ami gyanús is volt az elején. Mondtam is a barátnőimnek, hogy most nyomozunk. Később kiderült, hogy ez őt nem foglalkoztatja. Nem pörög éjjel-nappal az Instagramon, aminek örültem. Civil szférában dolgozik, ott pedig ez nem kap akkora hangsúlyt. Vannak közös képeink csak nem szoktam feltölteni.