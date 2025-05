Lékai-Kiss Ramónának a kisfia, Noé volt a legnagyobb kritikusa A Nagy Duettben

Igazán intenzív kilenc héten van túl Lékai-Kiss Ramóna. Május 11-én végül az ő és a duettpárja, Brasch Ben­ce kezét emelték magasba a műsor döntőjének végén, ugyanis ők lettek a 2025-ös év legszórakoztatóbb párosa A Nagy Duett 2025-ben.

Lékai-Kiss Ramóna Nagy Duettről mesélt (Fotó: TV2 / hot! magazin)

„Nagyon régi vágyam volt szerepelni ebben a műsorban. Amikor jött a felkérés, boldogan mondtam igent, de nem láttam előre, hogy milyen leszek. Ráadásul már idejét sem tudom, mikor versenyeztem utoljára kamerák előtt, ami sokkal intenzívebb felkészülést igényel – mondta a sztáranyuka.

Fizikailag nagyon elfáradtam, ami akkor jött elő igazán, amikor már két pro­duk­ció­val kellett készülni.

– fejtette ki Rami, majd hozzátette: „Kicsit furcsa is, hogy vége. Pont beszéltük Bencével, hogy nincsenek elvonási tüneteink, de a produkcióban dolgozó stáb szerint egy-két hét elteltével jön elő az igazi hiányérzet, hogy de jó lenne bemenni a stúdióba, próbálni és készülni” – kezdte Rami a hot! magazinnak.

Lékai-Kiss Ramóna gyereke imádta a Nagy Duettet

A Nagy Duett győztese kiemelte, hogy hatalmas támogatást jelentett számára a családja jelenléte és türelme ebben az időszakban. Most azonban ismét százszázalékosan képes a többi feladatára koncentrálni.

Lékai-Kiss Ramóna férje mindenben támogatta feleségét (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Nagyon nagy szükségem volt ebben az időszakban arra, hogy a férjem és a kisfiam türelmesek legyenek velem. Ha nincs a családi összefogás, biztosan nem jutunk el idáig a versenyben.

– fejtette ki az édesanya, aki elárulta: A Nagy Duett alatt sem állt meg az élet, hiszen végeztem a munkámat, és közben talán az egyik legizgalmasabb időszakot éltük meg Noéval, hisz most ballag el az óvodából, ami egyet jelent azzal, hogy indul az iskola, így a szívem-lelkem ott volt vele. Ráadásul Bence is édesapa lett, emiatt amennyire tudtunk, alkalmazkodtunk egymás családi életéhez. Az én munkám egy része otthon zajlik, de nyilván a Dancing with The Stars adásmenetét nem a kisfiammal tanulom meg, ellenben Noé nagyon szereti a zenét, ezért A Nagy Duettre otthon közösen zajlott a felkészülés, amit imádott és élvezett, sőt a legkisebb szövegbeli rontásnál is szólt, hogy az nem úgy van! Ő volt a legnagyobb kritikusom a kilenc hét alatt”.