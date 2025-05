Így rendezz a nappalidban Nagy Duettet! Játszd újra a döntőt!

A képernyők előtt hatalmas rajongótábort gyűlt össze, hogy a vasárnap befejeződött Nagy Duett legizgalmasabb pillanatait együtt éljék át. A szórakoztató éneklős műsor igazi sztárparádét vonultatott fel, hogy végül Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence párosát válasszák meg a nézők. A TV2 egyik legnépszerűbb műsorának fináléjába a győztesek mellett Aurelio és Nótár Mary, valamint Mihályfi Luca és Hegyes Berci jutott be, előbbi párosból került ki végül a legjobb “nem profi” férfi énekes. Nem kell azonban irigykedni a celebekre, ugyanis bárkiből lehet néhány dal erejéig a következő Beyoncé vagy Robbie Williams. Ehhez nincs másra szükség, mint az éneklős videójátékok közül a Let’s Singre, ami 2023-ban jelent meg PlayStation 4-5, valamint Xbox One és Series S/X konzolokra.

Egy-egy éneklős party játékkal akár A Nagy Duettet is újrajátszhatjátok a nappaliban Fotó: Bors olvasó

A party játékok térnyerése nem mostanában kezdődött, hanem még a 2000-s években. A gamereknek igénye volt arra, hogy egy zenekar tagjának, egy táncvirtuóznak vagy épp egy hatalmas világsztárnak érezzék magukat, akik egyetlen mikrofonnal a kezükben megtöltenek egy arénát. Az első tényleg felkapott fecskének a Guitar Hero-sorozat bizonyult, ahol először csak gitározni, majd később dobolni, énekelni sőt DJ-zni is lehetett akár egyedül, akár egy bandában. A piszkosul szórakoztató, de a valóságot csak nyomokban közelítő program elképesztő utat járt be, azonban a 2015-ös Guitar Hero Live óta nem jelent meg új epizód. A kizárólag éneklésre fókuszáló játékoknak sem kell szégyenkezni, a SingStar már 2004-ben a virtuális karaokézók kedvencévé vált. A túlságosan innovatív, ezért hamar feledés homályába vesző Wii sem szégyenkezhetett, a Karaoke Revolution, a Disney Sing It, a We Sing UK hits mind-mind megtalálta a saját közönségét, de viszonylag rövid idő után elhalt a lelkesedés a felhasználók körében.

A Let’s Sing pontosan ugyanazon az ösvényen jár, mint a nagy elődök, azaz nem akar többet, mint egy olyan játékként funkcionálni, ami a karaoke élményét hozza el az otthon melegébe.

Egyedül vagy párban, ülve vagy állva, a szobában vagy a konyhában? Nem számít, a lényeg, hogy élvezze az, aki elindítja ezt a játékot. A választható dalok között mindenki megtalálja a kedvencét ugyanis olyan világsztárok járultak hozzá, hogy bekerüljenek a Let’s Singbe, mint Billie Ellish, Ed Sheeran, Lady Gaga, a Queen, David Bowie, Miley Cyrus és a Linkin Park.