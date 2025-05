Világhírű zenész dolgozta fel a Repteret – Korda György és Balázs Klári nagyon büszke

A napokban óriási robbant az interneten az, hogy a világhírű csellóművész, HAUSER feldolgozta kis hazánk egyik legnépszerűbb slágerét. Korda György Reptér című szerzeménye az elmúlt években reneszánszát éli. A milliók által imádott népszerű zenész több nemzetnek is eljátszotta az adott ország legpopulárisabb dalát. Így úgy döntött, hogy Magyarország színeiben feldolgozza a Repteret.

Korda György és Balázs Klári nagyon örültek HAUSER feldolgozásának (Fotó: Mediaworks archív)

Korda György és Balázs Klári nagyon büszke

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a világhírű csellóművész, HAUSER feldolgozta a “Reptér” című dalunkat! Köszönjük szépen/Hvala vam!

– örvendezett Facebook-oldalán Korda György Balázs Klári társaságában. A közkedvelt énekesek, mikor meglátták az örömteli hírt, azonnal megosztották ujjongásukat követőikkel is. A Reptér pedig nem akármilyen listához csatlakozott ezzel a verzióval, ugyanis HAUSER csak olyan gigaslágereket dolgozott fel, mint például a Born in the USA vagy az L'italiano. A Reptér említett vonós hangszeres átdolgozása pedig az egyik legnézettebbnek számít a világhírű zenész videós feldolgozásai között.

Már sokszor feldolgozták a Reptér című slágert

Azonban nem HAUSER volt az első, aki saját verziót készített a népszerű slágerből, ugyanis többek között olyan előadók is feldolgozták, mint Azahriah, Kalapács József vagy a Bittó Duó. Szóval lehet azt állítani, hogy a Reptér Magyarországon rendkívül népszerű, de világszerte is már egész sokan kezdik megismerni, amin a népszerű csellista csak segíteni tudott. Korda György legendás szerzeménye mellett olyan magyar dalok is bejárták a világot, mint példának okáért az Omega Gyöngyhajú lánya vagy Kovács Kati Add már, uram, az esőt! című zeneszáma.

Korda György koncertjein rendszerint óriási sikert arat a Reptér (Fotó: Cseh Gábor)

Korda Györgyék elköltöztek

Korda György és Balázs Klári nemrégiben azzal kerültek a címlapokra, hogy újból lakhelyet váltottak. Kordáék 2023-ban döntöttek úgy, hogy elhagyják a II. kerületi Korda-villát, amiben 30 évig laktak, és kerületen belül egy 150 négyzetméteres, zöldövezeti társasházi lakásba költöznek. A házaspárhoz közelálló forrásaink szerint a népszerű énekes páros mégsem érezte otthon magát abban a környezetben. Nem csoda, nem lehetett egyszerű megszokni, hogy egy csendes, a kíváncsi szemek elől elzárt, hatalmas zöld kertes környezet után falszomszédok vannak. A Bors információ szerint Korda Györgyék egy budai társasház képében megfelelő új otthonra leltek, ahova elvileg már be is költöztek.