Még csak most költöztek be, máris menniük kellett - Korda Gyuri és Balázs Klári ismét lakhatás után vadászott

Korda György és Balázs Klári 2023 júniusában költöztek el a híres II. kerületi Korda-villából, ahol több mint 30 évet töltöttek el. Az eladás fő oka a megnövekedett rezsiköltségek és a nagy ház fenntartásával járó fizikai megterhelés volt. Egy új otthont találtak maguknak, szintén a II. kerületben: egy 150 négyzetméteres, zöldövezeti társasházi lakás, amelyhez egy kisebb tetőkert és nagy terasz is tartozik, ahonnan pazar kilátás nyílik. ​ A költözés során nem tudtak minden bútort magukkal vinni, ezért több berendezési tárgyat – például kanapékat, szőnyegeket és függönyöket –adományoztak a II. kerületnek. Ezeket a Budapesti Szent Ferenc Kórház Bakonyban található pihenőházában és nővérszállásán használják fel. ​Bár az új lakás kisebb, Balázs Klári szerint sokkal élhetőbb számukra, és a szomszédok is szeretettel fogadták őket. Korda Györgynek eleinte nehéz volt megszoknia az új környezetet, de a kilátás és a kényelmes otthon segítettek a beilleszkedésben. Vagy mégsem?

Korda György és Balázs Klári elköltözött az imádott Korda-villából (Fotó: Mediaworks archív)

Korda György költözés utáni érzései

A házaspárhoz közelálló forrásaink szerint a népszerű énekes páros mégsem érezte otthon magát abban a környezetben. Nem csoda, nem lehetett egyszerű megszokni, hogy egy csendes, a kíváncsi szemek elől elzárt, hatalmas zöld kertes környezet után falszomszédok vannak, mindig mindenhol emberrel találkoznak a lakók, és éjjel és nappal is folyamatos a forgalom. Talán pont ez volt az oka annak, hogy a házaspár bár nagyon igyekezett beilleszkedni, egy idő után azt éreztek, hogy mégiscsak jobb lenne tovább állni, keresni egy ennél sokkal intimebb lakást, amiben legalább megközelítőleg úgy érezhetik magukat, mint a villában. A Bors információi szerint Kordáék rá is találtak a megfelelő helyszínre, ahova már be is költöztek.

Korda György és Balázs Klári végre megtalálták azt a nyugodt helyszínt, ahol teljesen jól érzik magukat (Fotó: Mediaworks archív)

Úgy tudjuk, hogy egy budai társasházra esett a választásuk, ahol bár vannak szomszédok, de a lakások kialakításánál nagyon odafigyeltek a kivitelezők, hogy mindenki otthona megőrizze azt a minimális intimitást, amire valójában minden ember vágyik. A Korda házaspár a két idős kutyájukkal már át is költözött ide, az új szomszédok legnagyobb örömére, akik ugyan tiszteletben tartják a magánéletüket és nem zaklatják őket felesleges csevegéssel vagy autogram kéréssel, néha napján azért látják a két hírességet koncertre indulni, vagy épp hazatérni onnan. Gyuri bácsi és Klárika a hírek szerint itt már nagyon jól érzik magukat és nem terveznek tovább költözni.