Bors anya-lánya fotópályázat: Köllő Babett elárulta, mit kerestek a győztesben

S hogy mennyire volt nehéz dönteni a nyertesről?

Millával mindenben egyetértettünk a fotók kapcsán, szinte ugyanazokat a jelzőket is használtuk egy-egy jól elkapott pillanat láttán. Rengeteg kép érkezett, próbáltuk megkeresni azt, ahol a leginkább látszik az intimitás. Ugyanakkor értékeltük a vicces fotókat is, szeretjük, ha valaki belecsempészi a dologba a humort.

Lezárult a Bors anya-lánya fotópályázat (Fotó: Bors)

Köllő Babett szerencsés a családjával

A csinos édesanya sokszor emlegeti lányával való szoros kapcsolatát, de mint mondja, náluk is vannak borúsabb napok, amikor jönnek a viharfelhők, de ez természetes velejárója a hétköznapoknak. Ugyanakkor rendkívül hálás, hogy családi szinten jó viszonyt ápol mindenkivel. „Nemrég például anyák napja volt, amikor tudtuk, hogy nem leszek itthon. Milla írt nekem egy levelet, még viasszal is lepecsételte, azt mondta, csak tárgynapon nyithatom ki.”

Anyák napján felkeltem kora reggel és azonnal elolvastam, persze el is kezdtem sírni, mondtam neki, hogy indulok haza, erre visszakozott, hogy várjak még, mert nem érkezett meg az összes ajándék, amit megrendelt nekem

- mondja meghatódva Babett. „Utána persze anyukámat is felhívtam, szintén sírós percek következtek, majd aztán anyósommal is ugyanez volt a helyzet. Szerencsém van, mert olyan, mintha lenne egy pótanyám is, nagyon jófej anyósom van és ő is úgy érzi, hogy van egy plusz lánya. Nálunk abszolút körbeszeretés van”.

Köllő Babett férje 19 éve házastársa a sztáranyukának, akivel szintén nagyon szoros a kapcsolatuk.