Kiss Ádám: „A négyéves kisfiam olyan, mint a szivacs”

Kétgyermekes édesapa, és nemrég betöltötte a negyvenet, ami nem hatotta meg igazán. Azért számot vetett az életével: Kiss Ádám ott tart, ahol 18 évesen akart, szép családja van, teljes az öröme.

Kiss Ádám a Ki Mit Tube 2025 sajtóeseményén (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

A kor viszont csak egy szám, így húszéveseket megszégyenítő lendülettel ünnepelt.

„Volt egy nagy buli, ott voltak a srácok, hajnali hatkor még a székeket pakoltuk, pedig senki nem kérte…” – utalt a hangulatra Kiss Ádám a hot! magazinnak adott interjújában.

Kiss Ádám őszintén vall a hibáiról

Mindenki azt szereti benne, hogy közvetlen, emberi. A műsoraiban is röpködnek a nyomdafestéket nem tűrő kifejezések, pedig nem akar bunkó lenni vagy megbántani másokat.

„Ez a műfaj sajátossága: én úgy beszélek a színpadon, mint mások otthon a barátaikkal. De tényleg sza­bad­szá­júbb vagyok az átlagnál. Nem a féktelen káromkodás a cél, az bárkinek megy, de én kimondhatok olyat, amit a néző – mondjuk, a munkahelyén – nem.

Szeretek káromkodni, de ezt sem én döntöm el: a néző reagál, és ha érzem, hogy tetszik nekik, akkor így alakul a műsor. Lehet álszenteskedni, de az életünk része a b**meg.

Erről is beszél az önálló estjén, ahol előkerülnek más érzékeny témák is, amiket eddig nem firtatott a nyilvánosság előtt, például Kiss Ádám édesapja is önálló részt kap. Önkritikát gyakorol, és kitárulkozik.

„Az apukám elvesztése mély nyomot hagyott bennem, és beszélek arról is egy keveset, hogy szorongok. De viccesen, szóval nem egy sírós-zokogós műsor lesz. Mesélek az apukaszerepem nehézségeiről is. Ez egy őszinte est lesz, ami rám nézve sokszor nem előnyös, de nagyon vicces"”– avatott be Kiss Ádám.

Nyáron lesz kilenc éve, hogy bekerült az említett apaszerepbe: akkor született meg a kislánya, Olívia, akit 2020 augusztusában egy kisfiú, Leon követett. Kiss Ádám gyermekei miatt a korábban említett káromkodás is más megvilágításba kerül.

A színpadon tombolok, de otthon nagyon odafigyelek, mert a négyéves kisfiam olyan, mint a szivacs, most észnél kell lennem

– árulta el az édesapa.

Kiss Ádám kíméletlenül őszintén mesél (Fotó: archív / hot! magazin)

Kiss Ádám a Ki Mit Tube 2025 zsűrijében: „Hiába vagy bolgár öregasszony”

Kiss Ádám 2006-ban nyert Humorfesztivált, amiben már addig is rengeteg munkája volt, szemben azokkal, akik az interneten válnak híressé. A májusban zajló Ki Mit Tube tehetségkutató éppen őket keresi.