Kincsvadászok: Justin Bieber és egy méregdrága Louis Vuitton-láda is felbukkan

A Kincsvadászok TV2-n futó szériájának legújabb adása garantáltan rengeteg néző kedvence lesz – hiszen ritkán találkozik a luxus a megható emberi sorsokkal és a könnyekbe csapó nevetéssel, mindössze egyetlen részben. Ma este a népszerű kereskedő-reality műsorban egy százéves Louis Vuitton-láda és egy hivatalosan is rekorder babagyűjtő bácsi porceláncsodái is felbukkannak. A tárgyakért mondani se kell, hogy ádáz harcok fognak folyni.

A Kincsvadászok szereplői: Nagyházi Lőrinc, Fejes Tamás, Katona Szandra, Fertőszögi Péter és Molnár Viktor (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok szakértői egy Louis Vuitton utazóládára is licitálnak

A Kincsvadászok csapata egy elképesztően ritka, 100 éves Louis Vuitton utazóládát kap a kezei közé, amelybe első látásra beleszeret Katona Szandra. Mint elmondja, ha valamire hajlandó nagyobb összeget költeni, az a divat és a dizájn – és ez az exkluzív darab azonnal elfoglalta képzeletbeli helyét a régiségkereskedő otthonában. Végül nem is habozik, beszáll a licitháborúba, ahol nagy csatát kell megvívnia a különleges, ritkaságszámba menő tárgyért.

800 porcelánbaba büszke tulajdonosa

Ám a Kincsvadászok varázsa nemcsak a tárgyakban rejlik – hanem azokban az emberekben is, akik mögöttük állnak. Ma este egy idős dunaújvárosi bácsi is érkezik a műsorba, aki 800 darabos porcelánbaba-gyűjteményének egy részét szeretné értékesíteni. A bácsi története egyszerre szívhez szóló és megmosolyogtató: eredetileg az édesanyjának vásárolt egy babát ajándékba külföldön, aki annyira megörült neki, hogy megkérte, hozzon még – így indult el a szenvedélyes gyűjtés, ami mára hivatalos rekordot is ért.

Justin Bieber porcelán mása is felbukkan

A stúdióban azonban nem várt fordulat történik: a bácsi áhítattal beszél a babákról, a kereskedők pedig nem tudják türtőztetni magukat – különösen, amikor előkerül egy példány, amely szerintük Justin Bieberre hasonlít. A beszélgetés végül nevetőgörcsbe torkollik, a szituáció egyszerre fura és nagyon emberi. Az idős férfi a licitálásból befolyt pénzt ráadásul nem is magára költi, hanem a dunaújvárosi autisták támogatására fordítja, nyugdíja kiegészítéseként – ezzel is bizonyítva, hogy milyen nagylelkű ember.