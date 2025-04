Kincsvadászok VIP: Itt vannak az első hírek a kulisszák mögül

Kincsvadászok VIP címen indul május 18-án a műsor "speciális", új szériája, ami izgalmas újítással csábítja a kíváncsi nézőket a tévé elé. Sztárok érkeznek ugyanis műtárgyakkal az öt kereskedő elé, akik ezúttal is Dr. Katona Szandra, Nagyházi Lőrinc, Fertőszögi Péter, Molnár Viktor és Fejes Tamás lesznek.

A Kincsvadászok című műsorból jól ismert Fertőszögi Péter örül, hogy a műsor hatására nyitottak lettek az emberek a műkereskedelem felé Fotó: Markovics Gábor/Bors

A Kincsvadászok is szorítóban– rutinos játékosok érkeznek

A Kincsvadászok csapatáról elmondható, hogy rengeteg különböző helyzettel találkoztak az üzletkötéseik során a műsoron belül és azon túl is. Ezúttal azonban az érkező sztárok képesek szokatlan és váratlan helyzetek elé állítani őket.

„Természetesen nem úgy kezdtük, hogy mutatkozzon be legyen szíves, volt egy előképünk a munkásságukról. Más volt a műsor, hiszen a karakterüket valamilyen formában láttuk már, más viselkedést igényelt a részünkről is és egészen más kérdésekkel irányítottuk az adásvételt. De a struktúra nem változik, viszont érdekes, váratlan jelenet lesz bőven” – mesélte Fertőszögi Péter művészettörténész, a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt. művészeti igazgatója és egyben az öt műkereskedő egyike.

„A megelőző két műsorhoz hasonlóan mi nem tudtuk előre, hogy kik jönnek majd be és nem tudjuk azt sem, hogy a sztárok kiválasztása miként történt a műsorba. Talán mondanom sem kell, azt végképp nem tudtuk, hogy milyen tárgyakkal érkeznek hozzánk.”

Egy biztos, érezhető volt, hogy ők rutinosak a kommunikációban, sokszor felkészült értékesítővel volt dolgunk, ami minket is meglepett

– tette hozzá Nagyházi Lőrinc, a Nagyházi Galéria és Aukciósház társtulajdonosa.

A műsor ezúttal is bővelkedik jótékonysági felajánlásokban és meghökkentő, egyben lenyűgöző ritkaságokban.

„Volt olyan ritkaság, ami meglehetősen nagyméretű használati tárgy volt - nem beszélhetek még róla - és nekem egyértelműen az volt a kedvencem. Úgy gondolom, a nézőket is rabul fogja majd ejteni” – folytatta Nagyházi, akivel a Molnár Viktor galériájában megrendezett Térfoglalás című tárlaton volt lehetőségünk találkozni.

Nagyházi Lőrinc fontosnak tartja a Térfoglalás című tárlat létrejöttét Fotó: Markovics Gábor/Bors

A műsor felbátorítja az embereket

A műsor tagadhatatlanul sok olyan embert megszólít, akik korábban nem is kacérkodtak a gondolattal, hogy betérjenek egy galériába. Ahogy a Kincsvadászok mesélik, egyértelműen a legpozitívabb hatása a műsornak, hogy sokan kezdtek érdeklődni a műtárgyak felől és elkezdtek bemerészkedni a galériákba.

„Aminek legjobban örülök, hogy jót tett a műsor a műkereskedelemnek. Azt tapasztalom, hogy egyre kevésbé okoz gondot az embereknek, hogy bemenjenek egy galériába, hiszen felbátorodtak, a műsor által emberközelibbek lettek a műtárgyak” – osztotta meg pozitív tapasztalatait Fertőszögi Péter.

„A műsor kapcsán kedvet kaptak az emberek hozzá, hogy nyissanak a régiségek, a műtárgyak felé. A tárgyaknak történetük és múltjuk van, ami vonzóvá teszi őket. Nem kell milliókért vásárolni, néhány 10 ezer forintért lehet venni ritkaságokat. Ráadásul rájöttek, hogy be lehet illeszteni a tárgyakat egy modern környezetbe is” – mesélte Nagyházi Lőrinc a műsor megjelenése óta tapasztalható újszerű nyitottságról és érdeklődésről.