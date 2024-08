A gyász után újra önfeledten tudott szórakozni Bochkor Gábor – videó

Amikor elhunyt a rádiós édesanyja, érthető módon még dolgozni sem ment egy be egy darabig. Bochkor Gábor nem sokkal később kollégája, Boros Lajos elvesztésével is szembesült, nagyon nehéz heteken van túl. De a hétvégén a Tankcsapda 35 éves koncertjét már nem hagyta ki, a képek, videók tanúsága szerint végre újra önfeledten tudott szórakozni.

Bochkor Gábor édesanyja elvesztése után most először ment bulizni Fotó: TV2

Bochkor Gábor a Tankcsapda sztárjaival bulizott

A műsorvezető és a debreceni rockbanda ezer szállal kötődnek egymáshoz. Bochkor Gábor 60. születésnapi buliján is felléptek, Fejes Tamással családilag is összejárnak. Így természetesen kapott meghívót a Tankcsapda Budapest Parkos nagykoncertjére, már órákkal a kezdés előtt megjelentek a backstage-ben Héja Anettel és Héder Gyurival és megvárták a tankokat a koncert után. De, mint kiderült, a brigád pénteken Bocsinál is bulizott kicsit.

– Jó reggelt, szevasztok drága barátaink, elkezdjük ezt a hetet frissen, már amennyire, mert mindenkinek volt történése a hétvégén – kezdte a hétfő reggeli első bejelentkezéskor Bochkor Gábor, akin egyébként Tankcsapda póló volt.

– Úgy indult a hétvége, hogy már pénteken adás közben kérdeztem Vogcit, átjön-e este, át is jött, Gyuri is jött, és Laci is a fellépése előtt átjött… És mi még a pénteki buli után még Tankcsapdán is voltunk. És én annak örültem, hogy Lukács Laci az öltözőben Bochkor 6X-es sapkában volt. Anett a Gyurijával volt, ott volt az ügyvéd barátunk, ott voltak Fejes „kincsvadászai, nagyon jó tárasaság volt, Tilla is ott volt. Azon vettem észre magam, hogy megy a Tankcsapda koncert, látom az első két számot, innentől mindenki hozzám pofázott, mintha ilyen fröccspap lennék, a ráadásban, amikor ment az Élet a legjobb méreg, akkor nézhettem még kicsit a bulit.