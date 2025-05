Katzenbach Andrea ruhája sokkolta a Miss World résztvevőit

Magyarországot idén az a Katzenbach Andrea képviseli a Miss World versenyen, aki 2024 júniusában elnyerte a Miss World Hungary címet a Magyarország Szépe döntőjén. A 23 éves kiskőrösi versenyző nemcsak külsejével, hanem kifinomult kommunikációs készségeivel, kreatív munkáival és intelligenciájával is lenyűgözte a zsűrit. A döntő utáni időszak hamar eltelt, már javában zajlik az esemény, ahol Andrea több mint 100 ország delegáltjával méreti meg magát. Alig, hogy véget ért a nyitóünnepség, a magyar szépség már posztolta is az Instagramjára, milyen érzések futottak át rajta, miközben megmutathatta magát az egész világnak hazáját képviselve.

Katzenbach Andrea Magyarország Szépeként (Fotó: Bors)

Katzenbach Andrea életre szóló élménye

Egy életre szóló élményen mentem keresztül, körülbelül úgy 15 perce…

– írta meghatottan Katzenbach Andrea, miután részt vett a Miss World nemzeti versenyének nyitórendezvényén. A 23 éves kiskőrösi lány, aki 2024 júniusában nyerte el a Magyarország Szépe – Miss World Hungary címet, most Indiában képviseli hazánkat a világ egyik legrangosabb szépségversenyén, a 72. Miss World döntőjén.

Katzenbach Andrea a közösségi médiában is aktívan osztja meg élményeit, így követői szinte valós időben követhetik kalandjait. A nyitórendezvényen viselt ruhája, amelyet a Winona Couture tervezett, különösen nagy sikert aratott.

„Rengeteg bókot és dicséretet gyűjtött ez a műalkotás!” – írta bejegyzésében.

A belső szépség is legalább annyira fontos a versenyen

A Miss World verseny szlogenje a „Beauty with a Purpose” – azaz „Szépség céllal” – Andrea számára nem csupán egy mottó, hanem küldetés. A verseny során nemcsak a szépség, hanem az intelligencia, az elhivatottság és a társadalmi felelősségvállalás is kiemelt szerepet kap. Andrea, aki közgazdász, valamint grafikus és webdesigner végzettséggel is rendelkezik, elkötelezett abban, hogy pozitív változásokat hozzon a világba.

A versenyzők közötti barátságot és kulturális csereprogramokat is elősegíti Andrea: nemrégiben magyar kifejezéseket tanított versenytársainak, amelyről videót is megosztott közösségi oldalán.