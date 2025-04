Exkluzív bejelentés! Őt szereti Magyarország legszebb nője

Rangos eseményre készül a legutóbbi Miss World Hungary győztes Katzenbach Andrea. A csoda szép kecskeméti lány izgalmas titkot árult el a világ legszebb lányát kereső szépségversennyel kapcsolatban.

Katzenbach Andrea tavaly elnyerte a Magyarország Szépe címet, így idén ő képviselheti hazánkat a Miss World világversenyen (Fotó: Bors)

Katzenbach Andi elárulta, hogy készül a versenyre

2024-ben Katzenbach Andrea a Magyarország Szépe 2025 versenyen szépségkirálynő lett, most pedig a méltán ismert Miss World világversenyre készül. Közösségi oldalán megmutatta:

„Már csak egy hónap, és itt a Mrs World világverseny. Egy Demeter Richárd ruhában fogok a döntőn színpadra állni, és azt hiszem így méltó módon képviselhetem a hazámat” – árulta el, megmutatva a ruhakölteményt is.

Rajongói kérdésre pedig azt is elárulta, bár izgatott a verseny miatt, lelkileg nem érzi magát a legjobban.

„Őszintén, voltam már jobban is. Kicsit nehéz mostanában az életem több dolog miatt is. De rajtam sosem látszik, ha szomorú vagyok, mert én kifelé soha nem mutatom, és nem is beszélek róla, utálom magamat sajnáltatni. És azt is utálom, ha más teszi ezt” – fejtegette, majd leszögezte: ő mindig erős és pozitív próbál maradni. Erejét pedig erős személyiségében látja:

Nem is akarok mást mutatni, mert végül is nagyon jó arc vagyok és általában kedvelnek. Nem vagyok egy tipikus »királynős« nő, én vidéken nevelkedtem, lapáttal ettem a homokozóból a homokot és fiús ruhákat hordtam

– idézte fel a szépségkirálynő, akik sokak szerint kiköpött Kulcsár Edina!

Sokan Kulcsár Edina másának tartják Andit, aki indul a világ legszebb nője elismerésért (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hiába a külső szépség és a magabiztos belső, Andi jelenleg szingli! Mikor követői arról kérdezték, van-e párkapcsolata, ezt felelte:

„Nem, egyetlen szerelmem van, az pedig ő” – írta, megmutatva egy képet az édes kutyusáról...