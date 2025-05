Jolly és Krausz Gábor is letérdelt 2025-ben: idén eddig ezek a magyar sztárok tartottak eljegyzést – galéria

Amikor odaértünk a helyszínre, már minden készen állt, a barátok mindenben segítettek, szólt halkan a Love Story a tengerparton és akkor ott letérdeltem, és egy nagyon szép gyűrűvel megkértem a kezét. Mindenki sírt, én is nagyon meghatódtam, mind a kettőnket elöntöttek az érzelmek, nagyon csodálatos volt! És az is jó volt, hogy igent mondott, mert azért izgultam. És olyan jó érzés, hogy most már nem azt mondom, hogy a barátnőm, hanem a menyasszonyom! Egy új időszámítás kezdődik a közös életünkben!