Veréb Tamás és menyasszonya óriási készültségben! A teljes család ott volt a nagy napon

Veréb Tamás menyasszonyával, Koltai Vivien színésznővel hosszas tanakodás után úgy döntöttek, rajtuk a sor, hogy húsvét vasárnapján vendégül lássák családjaikat. Elárulták, hogyan készültek az ünnepekre, mi volt a menü és hogyan oszlottak meg a feladatok a pár között.

Veréb Tamás párja, Koltai Vivien imád a konyhában sürögni-forogni (Fotó: Mediaworks Archív)

Veréb Tamás a kukta szerepét kapta

A színész-énekes rengeteg emlékezetes alakítással kápráztatta már el a nézőit, ugyanakkor csak nagyon kevesen lehetnek olyan szerencsések, hogy kukta szerepében is láthatják. Merthogy odahaza Vivi írja a forgatókönyvet és úgy döntött, a konyhában ez a szereposztás lesz a legkomfortosabb mindenkinek.

Én főzök és Tomi pedig a kukta lesz, a kezem alá fog dolgozni.

„Fontos számomra, hogy mindent kézzel készítsek. Szó szerint, még a kalácsot is én sütöm” – mondta Vivi, aki kiemelte, mind a kettőjük számára fontos a tradicionális húsvéti ünneplés.

„Érden nőttem fel és nálunk szokás volt, hogy sokan jönnek locsolkodni. Akkoriban annyira nem díjaztam ezt, de ma már fontosnak tartom ezt a hagyományt és ennek megőrzését” – tette hozzá az énekes szerelme, aki a talán nem is olyan távoli terveikről is mesélt:

A jövőben, amikor arra kerül a sor, Tomit mindenképpen biztatni fogom, hogy közös gyermekünkkel menjenek el locsolkodni.

– folytatta a fiatal színésznő, aki nagy vállalást tett Tomival az idei ünnepre.

„Nagyon sokat dolgozunk szerencsére, de emiatt nehezen tudnánk a családunkat meglátogatni az ünnep alatt. Ezért úgy döntöttünk, mi várunk mindenkit vasárnap. Természetesen volt sonka, tojás, torma, franciasaláta és ragaszkodtam persze, hogy a család férfi tagjai meglocsoljanak. Kizárólag kölnivel, a víztől traumatizálódtam korábban. Egyszer, úgy 12 éves koromban nagypapám egy vödör vízzel ébresztett és rögtön rám borította. Azóta megelégszem a kölnivel is.”

Veréb Tamás barátnője komolyan veszi a készülést és azt is elárulta, külön tojásfestésről szóló videókat is néz, hogy minél kreatívabb módon díszítse azokat.

Veréb Tamás Vivien mellett igazán boldog (Fotó: Mediaworks Archív)

Pihenésre is jut idő

A színészpárnak több futó darabja is van és próbákra is járnak, ugyanakkor úgy tűnik, húsvéthétfőn lesz lehetőségük kicsit kettesben is időt együtt tölteni.