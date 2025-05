Döbbenetes videó: így nézne ki Jimmy, Máté Péter és Molnár Csilla, ha még életben lennének

Noha még csak pár éve szerves része a Mesterséges Intelligencia az életünknek, ugyanakkor kétségtelen, hogy az AI-alapú programok (legyen szó valamilyen csevegőrobotról, asszisztensről vagy épp kép- illetve videógenerátorról) egyre népszerűbbek. Az Eventfilm AI is ezt a technológiát használja, a TikTok-csatorna mögött állók pedig elgondolkodtak azon, hogy nézne ki pár ismert magyar, akit ideje korán vesztettünk el, ha még ma is élnének. Így most megpillanthatjuk Zámbó Jimmyt, aki 67 lenne, Molnár Csillát, a tragikus sorsú szépségkirálynőt, aki 56 éves lehetne, Kaszás Attilát, Máté Pétert, vagy épp az Edda Művek 25 évesen elhunyt gitárosát, Kun Pétert is.