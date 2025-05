Két éve zaklatja Jennifer Anistont az őrült betörő

Vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki a hét elején autójával belehajtott Jennifer Aniston házának kapujába. A betolakodóról azóta már az is kiderült, hogy két éve zaklatta a színésznőt.

Jennifer Aniston 21 millió dolláros ingatlanjának kapujába hajtott be egy őrült rajongó (Fotó: Faye Sadou/Northfoto)

Jennifer Aniston betolakodója két éve zaklatta a színésznőt

A Los Angeles megyei körzeti ügyészség sajtóközleményben jelentette be, hogy garázdaság és zaklatás miatt is vádat emelnek az ellen a férfi ellen, aki a hét elején autójával hajtott be Jennifer Aniston házának kapuján. A betolakodóról ugyanis időközben kiderült, hogy szándékosan hatolt be az ingatlan területére és már két éve folyamatosan zaklatta a színésznőt. Nathan J. Hochman Los Angeles megyei kerületi ügyész bejelentette, hogy a 48 éves Jimmy Wayne Carwyle ellen egy rendbeli zaklatás és egy rendbeli vandalizmus bűntette miatt emeltek vádat a Jennifer Aniston Bel-Air-i otthonában hétfőn történt incidens után.

A zaklató három év börtönbüntetésre is számíthat

Az ügyészség közleményében az olvasható, hogy Jimmy Wayne Carwyle 'folyamatosan' zaklatta Jennifer Anistont 2023. március 1. és 2025. május 5. között azzal, hogy 'nem kívánt közösségi média, hangposta és e-mail üzeneteket' küldött neki. Jimmy Wayne Carwyle a sajtóközlemény szerint akár három év állami börtönbüntetésre is számíthat, ha a vád szerint elítélik. Sam Hulefeld helyettes kerületi ügyész, a Los Angeles-i rendőrség zaklatási és fenyegetésértékelési csoportjának munkatársa vezeti az ügyet. Nathan J. Hochman hálás a helyettes kerületi ügyész alapos munkájáért és a közleményben azt is mondta, hogy:

Hivatalom elkötelezett amellett, hogy agresszívan üldözze azokat, akik zaklatnak és terrorizálnak másokat, biztosítva, hogy felelősségre vonják őket. Szeretnék köszönetet mondani a bűnüldöző szerveknek és a zaklatási és fenyegetésértékelési csoportunknak, különösen Sam Hulefeld helyettes kerületi ügyésznek az ügyben végzett kiemelkedő munkájukért.

Jennifer Aniston egyelőre nem kommentálta az esetet (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

A halálra rémült Jennifer Aniston otthon tartózkodott a betörés alatt

Jimmy Wayne Carwyle vád alá helyezését május 8-ra tűzték ki, és az ügyészek Jennifer Aniston zaklatója ellen 150 000 dolláros törvényes óvadék letételét fogják kérni. A kapun való áthajtás ideje alatt a színésznő otthon tartózkodott, de szerencsére nem találkozott a betolakodóval. Ugyanis Jennifer Aniston biztonsági szolgálata azonnal reagált az eseményre és a behajtás után rögtön elfogták a tettest, majd a rendőrök kiérkezéséig fegyverrel tartották fogva. A halálra rémült Jennifer Aniston egyelőre nem kommentálta az ügyet.