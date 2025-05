"Láttam az alagutat, de nem láttam a fényt" - Jamie Foxx elárulta, Diddy meg akarta-e öletni

Miközben javában zajlik Diddy bírósági tárgyalása, Jamie Foxx úgy döntött, itt az ideje, hogy ő is tiszta vizet öntsön a pohárba a kettejüket ért pletykákkal kapcsolatosan. Az 57 éves színész cáfolja, hogy a rapper annak idején meg akarta volna ölni.

Jamie Foxx tagadja, hogy Diddy meg próbálta megölni őt (Fotó: Kay Blake / Northfoto)

Jamie Foxx cáfolja a pletykát

Jamie Foxx a The Hollywood Reporter Stand-Up Comedy Roundtable adásában vendégeskedett a minap, ahol őszintén megnyílt érzéseiről. A beszámolója közben pedig úgy döntött, végre tiszta vizet önt a pohárba és eloszlatja a pletykákat arról, hogy Diddy meg akarta ölni őt pár évvel ezelőtt. Az összeesküvés-elmélettel egy testőr állt elő, aki azt mondta, hogy Diddy a felelős azért, hogy Jamie Foxx agyvérzést kapott. A testőr beszámolója szerint a rapper mérgezte meg őt azért, hogy megölje. Jamie Foxx cáfolja, hogy Diddy-nek bármi köze is lett volna ahhoz, amin ő keresztül ment. Állítása szerint a rapper nem akarta és nem is próbálta megölni őt.

Nem, Puffy nem próbált megölni engem.

Jamie Foxx azt is elmesélte, hogy ezt az őrült teóriát még a kórházban tudta meg, amikor épp a felépülésén dolgozott. Miután magához tért, nem bírta ki, hogy ne nézze meg, mi történik a nagyvilágban. Ezért becsempésztette a telefonját és elkezdte olvasni a híreket. Ekkor botlott bele ebbe az őrült állításba.

Jamie Foxx több mint 20 napig volt kómában (Fotó: KGC-324-RC / Northfoto)

Jamie Foxx-nak van egy klónja?

A Diddy pletyka mellett rengeteg másik álhírt és olvasott magáról, amiken jót szórakozott. De akadt olyan is, amelyik a későbbiekben megkeserítette az életét. Az egyik ilyen az volt, hogy ő igazából csak egy klón. Ezen először csak nevetett és megpróbált viccet csinálni belőle. Majd ahogy telt az idő, egyre jobban felkapták ezt a pletykát és azt vette észre magán, hogy folyamatosan bizonygatnia kell, hogy ő nem egy klón.

Jamie Foxx is megfordult egy pár Diddy-féle Freak-Off bulin (Fotó: beiSC050208-2060 / Northfoto)

Jamie Foxx agyvérzést kapott

2023 áprilisában került Jamie Foxx kórházba agyvérzéssel. A színész ezután több mint 20 napig feküdt kómában. Mikor felébredt és közölték vele az orvosok, hogy mi történt, először azt hitte, hogy viccelnek vele. Nem akarta elhinni, hogy ez történt vele. Az utolsó emléke az volt, hogy elkezdett fájni a feje és kért egy Advilt. A következő kép pedig az volt, hogy a kórházi ágyban fekszik. Jamie Foxx úgy nyilatkozott a történtekről, hogy: