Iszak Eszti őszintén vallott az anyaságról: "Egy teljesen más szemléletmódot adott nekem"

Iszak Eszti nevét rengetegen ismerik, ám kevesen tudnak róla bármit is, aminek oka van: az, hogy a gyönyörű műsorvezetőnő amennyire csak tudja, védi a magánéletét. Eszti, aki egykoron egy áruházi feltöltőből először világhírű modell lett, majd csak utána került a televíziók képernyőjére, most elsősorban ugyan családanya, ám a munkát sem hanyagolhatja el. Épp ezért szívvel, s lélekkel készítette A Nagy Duett hetedik évadának háttérműsorához az interjúkat. Ez pedig azért állt közel hozzá, miután 2011-ben ő is szerepelt a műsorban szereplőként, amikor is SP (Éder Krisztián) oldalán szórakoztatta énektudásával a nézőket. Épp ezért, tudja, mit élnek át a párosok a színfalak mögött.

2011-ben még énektudásával, most interjúival szórakoztatja a nézőket.

A Nagy Duettel járó nagy hajtásba pedig még az is belefér, hogy tartson vasárnaponként egy csalónapot, miután tökéletes alakja ellenére úgy döntött, számolni kezdi a kalóriákat, aminek van egy napi határa nála:

Most nagyon odafigyelek életemben először a kalóriákra. Számolgatom őket és ilyen 1300-1500 kalória között igyekszem fogyasztani a hét hat napján, de a vasárnap a megengedés napja. Ilyenkor hozok magammal egy jó nagy, megpakolt melegszendvicset kakaóstekerccsel, ilyenkor minden belefér, mert a vasárnap egy hatalmas pörgés

- árulta el Iszak Eszti, hozzátéve, a hét utolsó napján a délelőttöt még házimunkával és családjával tölti, délután pedig már a TV2 stúdiójában kezdődött számára A Nagy Duett, amelyben munkája során minden pillanat rögtönzött, a Mokka feszített tempójával ellentétben.

Hiába azonban a fáradtság, otthon van kislánya, Mirabella, aki kitölti napjai 90%-át még akkor is, ha nem posztol sokat róla:

Az időm nagy részét vele töltöm és puszilgatom. Én nagyon szeretek otthon lenni a kislányommal. Imádom a feladatokat, amiket ő ad, amit ő tanít nekem az életről, saját magamról. Egy teljesen más szemléletmódot adott nekem az, hogy anyuka vagyok.