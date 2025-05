Személyi változás A Nagy Duettben, új műsorvezető ugrik be a döntőbe

A Nagy Duett az egész ország kedvence, ami nem is meglepő. Minden héten bombasztikus párosok szórakoztatják a nézőket: a páros egyik tagja profi énekes, a másik amatőr. Mondani sem kell, hogy ebből nagyon mókás pillanatok születnek. De nem csupán a versenyzők miatt szeretik ennyire a magyarok a show-t: a műsorvezetők és a zsűri is fantasztikus hangulatot varázsolnak a stúdióba.

Lissák Laura lett a Duett Backstage műsorvezetője az utolsó két adásban

A mai Nagy Duettben azonban kiderült: személyi változás történt: a kísérőműsort, a Duett Backstage-et ma már nem Iszak Eszti, hanem Lissák Laura vezette, és ez így is lesz a döntőben is - derült ki a mai műsorból.