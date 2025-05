Házasság első látásra: Szolnoki Szabolcs így segít a hajléktalanokon

Nagyon sajnálom, hogy Judit ebbe az állapotba került. Mást nem is szeretnék arra reagálni, hogy tartozom neki. Még a műsor alatt hallottam, hogy többször is megfenyegette egyébként a kutyáját, hogy kiteszi az erdőbe... most azt is nagyon sajnálom, hogy az állat végül eltűnt. Egyben jobbulást is kívánok Juditnak