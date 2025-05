Középiskolás lánnyal jött össze a Házasság első látásra Szabija

„Tiszta szívre találtunk egymásban” – kezdte a Házasság első látásra Szabija. A hősszerelmes Szolnoki Szabolcs megdöbbentő vallomást tett a szerelmi életét illetően.

Hivatalos: Házasság első látásra Szabi ezt a fiatal lányt szereti most (Fotó: Instagram)

Házasság első látásra Szabi szerelmes: „Ő egy okos, tiszta szívű lány”

Bár a TV2 párkereső realityje nem hozott sírig tartó szerelmet számára, a Casanova nem adta fel, s most úgy fest, talán meg is találta a Nagy Őt a középiskolás Karolina személyében.

„Ő a jelen és a jövő is. Azért ülünk most itt egy padon, a nézők előtt, mert ez megtörtént” – tette hozzá a Tények Pluszban nyilatkozva. Tegnap egy szelfit is megosztott a lánnyal, akiről most kiderült: ő szúrta ki magának először a realitysztárt. Kiderült, a szőke lány nagy rajongója volt a sorozatnak, azon belül is Szabinak, ezért üzenetet írt neki. A celeb, aki elmondása szerint sosem válaszol ilyen levelekre: a 20 éves Karolina esetében kivételt tett.

„Szabi válaszolt, aztán beszélgetni kezdtünk, és a telefonbeszélgetésünk megfogott” – ismerte el az idén érettségiző lány, aki kriminálpszichológiát szeretne majd hallgatni.

„Ő egy ilyen okos, tiszta szívű lány” – summázta a szerelmes férfi.

32 évvel fiatalabb a kiszemeltje

„Őszintén, ez nem volt betervezve, csak úgy alakult. Sodródtunk az árral” – tette hozzá a kapcsolatuk kibontakozásáról a mindössze 20 esztendős lány, aki három hónapja alkot egy párt a férfival. Elárulták: munkakapcsolat is ez egyben: Karolina Mr. Szabi személyi asszisztense. A köztük lévő 32 év korkülönbség pedig elmondásuk szerint semmiben sem akadályozza őket.

Nagy a korkülönbség. De én a koromhoz képest érettebb vagyok és pont ezért fogott meg az idősebb lelkület

– fejtette ki a középiskolás lány.

„Bennem pedig van egy olyan érzés, hogy örök fiatal vagyok, annak ellenére, hogy a testem fél évszázados” – toldotta hozzá Szolnoki Szabolcs. A szerelmespár elismerte, a környezetük, különösen Karolina szülei kétkedve fogadták a kapcsolatot, de mára az „anyósjelölt” jól kijön a TV2 sztárjával, aki vallja, a Házasság első látásra szakértői tanácsait jól tudja kamatoztatni ebben a kapcsolatban is, amiben jóformán most először: a hölgyet nem Szabi pénztárcájának vastagsága motiválta.