Dagad a botrány: Fecső Judit újabb gyomrost vitt be Házasság első látásra Szabinak

– áll a fenyegető hangvételű bejegyzésben, amit természetesen illik fenntartásokkal kezelni.

Judit a végén azt is hozzátette, hogy nem áll le: hamarosan jön az újabb, Szabit befeketítő poszt, aminek célja egyértelműen a karaktergyilkosság.

"Édesanyádtól elnézést előre is. Holnap jövök a folytatással, drágám… ez most azért, amit írtál Bob Marley Titkárnő kisasszony videója alá. Üzenem neki is, hogy ő lesz a következő, akit kiteregetek. Basszus, annyi mindent hallok jövet-menet, hogy nem igaz.. most tartsam magamban?"

– állt a kissé nehezen értelmezhető, nyugtalanító üzenetben.

Fecső Judit és Szolnoki Szabolcs között egykor szent volt a béke, ám ez már a múlté Fotó: László Szabolcs

Házasság első látásra Szabi reagált Fecső Judit vádjaira

A Bors még május 1-jén elérte a gyémántkereskedőt (aki Judit szerint nem is gyémántkereskedő), aki már akkor elmondta: nem kívánja érdemben minősíteni volt felesége akcióit.

„Nagyon sajnálom, hogy Judit ebbe az állapotba került. Mást nem is szeretnék arra reagálni, hogy tartozom neki. Még a műsor alatt hallottam, hogy többször is megfenyegette egyébként a kutyáját, hogy kiteszi az erdőbe... most azt is nagyon sajnálom, hogy az állat végül eltűnt. Egyben jobbulást is kívánok Juditnak”

– fogalmazott Házasság első látásra Szabolcs, aki egy darabig Opitz Barbi menedzsereként vált cikkek főszereplőjévé, ám elváltak útjaik.