"Visszamaradtak a fejlődésben" - Ekkora melle volt valójában a Házasság első látásra sztárjának

Április végén a plasztikai sebész rendelőjéből jelentkezett be Kovács Renáta, akit a Házasság első látásra második évadában ismert meg az ország. Bár az első látásra köttetett frigy neki sem jött be, a fiatal lánynak sikerült fennmaradnia a köztudatban, és mára azt is elérte, hogy ne csak a jellegzetes fekete tusvonala miatt beszéljenek róla.

Házasság első látásra: Reni a sajtótájékoztatón még természetes mellekkel hódított (Fotó: Bors)

Házasság első látásra Reni nem véletlenül járt húsvét után a testszobrásznál: mivel 12 éves kora óta elégedetlen a mellével, rászánta magát arra, hogy egy szakember segítségévével tesz szert arra, amit a természettől nem kapott meg. Igen, ebből már világos, hogy Wollner Péter Brumi exnejének mellplasztikája volt, a műtét után pedig szinte első dolga volt bejelentkezni az Instagramon.

„Hatalmas és életre szóló döntés ez az ember számára. Nagyjából 12 éves korom óta vagyok elégedetlen a melleimmel, amióta csak tudom, mi az nőnek lenni. Később persze kaptam sok dicséretet a párjaimtól, de ti is tudjátok hogy először magunknak felelünk meg, aztán az arra érdemeseknek. Sokat foglalkozom a testemmel , edzek és odafigyelek magamra, de melleket nem tudok növeszteni. Így rászántam magam erre a lépésre, és konkrétan azóta bőgök amióta felkeltem”

- mondta érzelmesen Reni.

Házasság első látásra: tényleg a mellméret a lényeg?

Bár a látvány látszólag hamar elnyerte a követők tetszését, az még mindig nem fér sokak fejébe, hogy a fiatal influenszer miért is döntött a cicik megcsináltatása mellett.

Így hát, amikor a lány kérdezz-feleket indított a közösségi médiában, rögtön nekiszegezték a kérdést, hogy mi volt a baja a kebleivel? Nos, a Házasság első látásra szereplője nem igazán köntörfalazott. Kijelentette, hogy szerinte a melle nem fejlődött ki, csak akkor észrevehető, ha elér egy bizonyos súlyt, ő pedig azt nem igazán szeretné.

„Sajnos nekem visszamaradtak a fejlődésben. Csak akkor van cicim, ha több mint 55 kiló vagyok, viszont én úgy nem érzem jól magam a bőrömben. Szeretek 47-50 kiló között maradni, így viszont sajnos pont olyan vagyok, mint egy 12 éves, serdülő kisfiú. A fenekemet tudom növelni és formálni az edzéssel, de sajnos ciciket nem tudok növeszteni”