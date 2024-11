Itt az igazság! Megszólalt a rendőrségi ügyéről a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra műsora körül óriás felfordulás alakult ki az utóbbi órákban, hiszen megjelent a rendőrség oldalán, hogy körözik az egyik szereplőt. Ő nem más volt, mint Szolnoki Szabolcs, aki megrontás gyanújába keveredett, ezért elfogatóparancsot adott ki ellene a Büntetés-végrehajtás. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy pontosan miféle ügyről van szó, csak sejteni lehetett, hogy itt komoly bajban is lehet a férfi. Aztán nem sokkal később kiderült, hogy valójában egy közel 13 éves ügyről van szó. Az eset idején Szabolcs 38 éves volt és egy 17 éves lánnyal folytatott szexuális kapcsolatot ellenszolgáltatás fejében. Akkor az ügyben az V. és XIII. Kerületi Ügyészség járt el és jogerősen 900 ezer forintos pénzbírságra ítélték, ami feltehetően nem került időben megfizetésre, s emiatt volt érvényben az elfogatóparancs. No, ez a jelenlegi információk szerint befizetésre került, így lehet az is, hogy a Házasság első látásra Szabija időközben el is tűnt a körözési listáról. Ám ezidáig a férfi még nem szólalt meg az ügyben...

Megszólalt a botrányról a Házasság első látásra sztárja

Szabolcs nem igazán adott hírt magáról a botrány kibontakozása közben, csupán egyetlen mosolygós képpel jelezte a Facebook-oldalán, hogy nincs miért aggódni, hiszen aki börtönbe készül, az nem vigyorog ennyire önfeledten. És végül nem is kell börtönbe mennie. Ezt saját maga mondta el a Tények Plusz interjújában, ahogy azt is elmesélte, hogy mégis hogyan kerülhetett ebbe a helyzetbe.

Történetünk tehát 13 évvel ezelőtt kezdődött, amikor Szabi egy modellügynökségnél találkozott a szóban forgó hölggyel, akiről nem derült ki, hogy még nincs 18. Szabolcsot viszont rosszul érintette, hogy az elmúlt órákban megjelentek olyan állítások róla, amelyek közel sem igazak...

– Ez egy tízen jó pár évvel ezelőtti lezárt ügy. Viszont olyan dolgokat nem csináltam, amiket például hirtelen a nyakamba zúdítottak. Még közelében sem csináltam olyanokat. Tehát nem zaklattam senkit, nem molesztáltam, nem erőszakoskodtam senkivel!

Annyiban igen hibáztam, hogy nem elég körültekintően jártam el a modellügynökségnél, ahol találkoztam a hölggyel, és nem kértem el tőle a személyigazolványát, hogy egy hét múlva lesz 18 éves, vagy nem. Láttam, hogy fiatal, még én is fiatalos lendülettel bírtam. Tehát ezt én elismerem, hogy ebben hibáztam, hogy nem jártam el körültekintően. És hát ezért kaptunk pénzbírságot

– fogalmazott a Tények Pluszban Házasság első látásra Szabolcs, akinek 900 ezret kellett volna akkor kifizetnie, de nem tette meg, hiszen a külföldi tartózkodása miatt nem tudták kézbesíteni neki a postai küldeményeket a befizetés rendelkezéséről.