Mi jön most? Károly király burkolt üzentet küldött Harry hercegnek

Károly király és a királyi család látványos erkélymegjelenéssel tisztelgett a II. világháború európai befejezésének 80. évfordulóján, az úgynevezett VE Day alkalmából. A Buckingham-palota erkélyéről integettek a tömegnek, miközben a legendás Red Arrows repülőszázad elrepült felettük.

Úgy tűnik Harry herceg választ kapott az interjúban említett sérelmei után. Fotó: Northfoto

A megemlékezés alig pár nappal követte Harry herceg BBC-s nyilatkozatát, amelyben elmondta, hogy apja nem hajlandó vele beszélni, és nem tudja, mennyi ideje lehet még hátra. Mindezek ellenére a palota közleménye szerint Károly és Kamilla örömmel várta az eseményeket, és remélték, hogy semmi nem fogja elvonni a figyelmet az ünneplésről és a hősök tiszteletéről.

A testbeszéd-szakértő Judi James szerint az erkélyjelenet egyértelmű üzenet volt, miszerint a királyi család összetart, és továbbra is erőt sugároz.

Ennek a megjelenésnek a szimbolikája aligha lehetett volna időszerűbb, tekintettel a legutóbbi, Montecitótól küldött verbális zuhanyra. Ez a magabiztos, sztoikus megjelenés olyan magas szintű kitartást sugallt, amelyről a királyi család mindig is ismert.

Kiemelte, hogy apró, de beszédes gesztusok is történtek, Anna hercegnő például finoman a testvére, Károly király vállára tette a kezét, amikor észrevette, hogy ő idő előtt el akart indulni. Ez a mozdulat azt jelezte, hogy Anna csendben figyel rá.

A legmeghatóbb pillanatokat azonban a legkisebbek szolgáltatták. A játékos hírnevű Lajos herceg most is hozta a formáját, folyton beszélt, próbálta megfogni apja, Vilmos herceg egyenruhájának aranyzsinórját, majd úgy tett kezével, mintha az esőt próbálná elkapni. Azonban a legmeglepőbb momentum az volt, amikor Lajos egy pillanatra hátrafordult, és figyelmeztette bátyját, György herceget, aki még nem állt vigyázzba a himnusz alatt.

A királyi család a szimbólumok nyelvén válaszolt Harry herceg vádjaira, kiemelve azt, hogy még mindig kitartóak és odafigyelnek egymásra - írta a Mirror.