Harry herceg és a fiatal Beckhamék egyre közelebb kerülnek egymáshoz – meglepő, mi hozta őket össze!

Harry herceg és felesége körül mindig történik valami, vagy ők tesznek olyat, amire a nyilvánosság azonnal felfigyel. Újabban elkezdték a sussex-i párost összeboronálni Brooklyn Beckhamékkel, akik között egyre több hasonlóságot vélnek felfedezni a szemfülesek. Mindenkinek a hátterében családi viszály áll, amitől mindig hangos a sajtó.

Egyre gyakrabban tűnik fel Harry herceg és Meghan az ifjabb Beckham-páros oldalán / Fotó: AFP/Daniel Leal-Olivas

Harry herceg felesége egyre jobb viszonyban van Nicola-val

Legutóbbi információk szerint Brooklyn és Nicola Beckham csalódottan távoztak Londonból, miután David és Victoria nem voltak hajlandóak találkozni velük a korábbi konfliktusok miatt. A szóbeszéddel ellentétben nem Nicola az okozója férje szüleivel való kapcsolatának, sőt, ő arra biztatja Brooklynt, hogy látogassa meg a családját.

Nem hiszik el, hogy Victoria és David nem voltak hajlandóak négyszemközt találkozni velük, miután egészen Londonig utaztak, hogy megpróbálják helyrehozni a kapcsolatot. Megdöbbentő, hogy Victoria és David így viselkednek, ahelyett, hogy megbeszélnék a problémát. Úgy tűnik, Victoriának és Davidnek nem is fontos, hogy olyan megoldást találjanak, ami mindenki számára működik

- állítja egy bennfentes a life.hu információi szerint.

Meghanék szeretnék, ha erre a barátságra lehetne építkezni és hatalmas lehetőséget látnak abban, hogy ez egyfajta amerikai fantasztikus négyessé váljon. Ennek az új szövetségnek a létrehozása nagy pofon lehetne Beckhaméknek és a királyi családnak is. Nincs lelkiismeret-furdalásuk, mert mindannyian úgy érzik, hogy súlyosan megbántották őket

- tette hozzá az informátor.

Brooklyn és Nicola Beckham / Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage / Northfoto

Miközben a Beckham családban egyre csak nő a botrány, addig Meghan és Nicola kapcsolata egyre csak mélyül, mivel Harryék meghívták őket kaliforniai otthonukba partizni, ahol VIP vendégek és filmes szakemberek is feltűntek. Bennfentes információk szerint Harry nagyon is tisztában van a Beckham család belső viszályaival, ezért fel is ajánlotta támogatását Brooklynnak, mert pontosan tudja, min mennek keresztül.