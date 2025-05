"Harry rá fog jönni, hogy túl messzire ment" – kitálalt a szakértő, ez vár a hercegre a botrányinterjú után

Harry herceg nemrég adott interjújával ismét média- és botránybombát robbantott. Diana és Károly fiatalabbik gyermeke ugyanis eddig nem hallott titkokat árult el például a király betegségről is, amit nem kellett volna. Épp ezért Jennie Bond királyi szakértő szerint a herceg most átlépett egy határt, amire hamarosan neki is rá kell jönnie.

Harry hercegnek rá kell jönnie: túl messzire ment Fotó: Forrás: Royal News/Facebook

Az élet értékes. Nem tudni, apámnak mennyi ideje van hátra

– árulta el Harry herceg a BBC-nek.

Ennek kapcsán véli úgy Jennie Bond, hogy a herceg nemsokára rájön majd, hogy a bírósági tárgyalása miatti dühében, az azt követő interjúban kicsit többet mondott, mint kellett volna. Azzal ugyanis, amit III. Károlyról mondott, olyan magántitkot teregetett ki, ami nyilvánvalóan bizalmas információ volt. Ezzel pedig ismét sokakat fordított maga ellen.

A szakértő ennek ellenére biztos benne, Harry csupán a bírósági döntés csalódottsága miatt beszélt ilyen nyíltan azok után, hogy egy 2020-as ügyben pert vesztett. Harry úgy véli, jogtalanul fosztották meg őt a királyi családnak járó biztonsági intézkedésektől, miután Amerikába költözött. Ez persze nem mentség tettére, pláne, hogy elmondása szerint is békülni akart a családjával, akik a botrányinterjú után közösen álltak ki a Buckingham-palota erkélyére a nép elé a II. világháború 80. évfordulóján:

Egységet alkottak, Harry nélkül is harmóniában voltak úgy, hogy a három gyerek (György, Sarolta és Lajos) is kezd beletanulni a szerepeibe

– idézte a Mirror Jennie Bond szakértő szavait, aki szerint az uralkodócsalád láthatóan teljes Harry és az ő drámái nélkül is.