"A lehetősége megvolt. Ez árulás" – kemény kritikát kapott, nincs menekvés Harry herceg számára?

Harry herceg újabb vihart kavart – és ezúttal már nem csak a családja, hanem a közvélemény is bocsánatkérést vár tőle. A herceg legutóbbi nyilatkozata ismét felkorbácsolta a sajtót, és a brit királyi családdal foglalkozó szakértők köreiben is erős véleményeket váltott ki. A kérdés: lehet-e még innen visszaút?

Harry herceg és felesége, az egykori színésznő Meghan Markle többször is szembe helyezkedtek a királyi családdal Fotó: Northfoto

Harry herceg a család ellen fordult

Miután elveszítette az őt megillető rendőri védelem megvonása miatt indított pert, Harry egy interjúban ismét nekiment a királyi család tagjainak. Testvérét, Vilmos herceget "agresszívnek" nevezte, sógornőjéről, Katalin hercegnéről pedig kritikusan nyilatkozott. Édesapja, az uralkodó, III. Károly hitvesét, Kamillát pedig továbbra is "veszélyesnek" tartja. Robert Jobson királyi szakértő kemény szavakkal reagált a Sun hasábjain:

Beleállt a királynéba, a király feleségébe, a testvérébe és annak feleségébe is. Mit is vár ezek után?

Arthur Edwards királyi fotós egyenesen árulónak nevezte: „A lehetősége megvolt, hogy jóvá tegye amit okozott, de nem tette. Ez árulás.”

Apját, Károly királyt és annak feleségét, Kamilla királynét sem kímélte Fotó: Forrás: AFP/Hugo Burnand

Harry ugyanakkor meglepő kijelentéssel állt elő: azt mondja, megbocsátott. Mindezt úgy, hogy korábbi sérelmeit újra felsorolta. A kételyeket a szakértő is megfogalmazta:

A nagy baj Harryvel az, hogy ha mégis lenne egy titkos beszélgetés a családdal, senki sem bízhat benne, hogy azt nem teregeti ki.

Tovább mérgesedett a kapcsolat

A legfájdalmasabb pont talán az, hogy Harry szerint saját apja, Károly király már szóba sem áll vele. Így fogalmazott: „Nem tudom, meddig él még apám – de jó lenne kibékülni. Rajta múlik.” Testvérével is alig beszélnek, és a kapcsolatuk tovább mérgesedett memoárja, a Spare (Tartalék) megjelenése óta. Kijelentéseiből azonban úgy tűnik: a szakértőkkel és a közvéleménnyel ellentétben Harry nem érzi úgy, hogy neki kellene lépéseket tennie a békülés érdekében.

Szerkesztési hiba?

Az interjút követően a BBC is kínos helyzetbe került: a Radio 4 egyik műsorában egyoldalúan számoltak be a peres ügyről, nem vitatva Harry állítását, miszerint az eljárás egy „klasszikus elit-összeesküvés” volt. A csatorna később hivatalosan is elismerte a „szerkesztési hibát.”