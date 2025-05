Eljegyezte szerelmét Győrfi Dani: „A tervezés, szervezés egy évembe telt”

Győrfi Dani 9 évvel ezelőtt ismerte meg Orsit, gyakorlatilag kamaszszerelemnek indult a kapcsolatuk. Az idő végül a fiatalokat igazolta, hiszen azóta is egy párt alkotnak. Sőt, a Dancing with the Stars korábbi szereplője annyira biztos a kapcsolatukban, hogy néhány hónapja meg is kérte Orsi kezét.

Győrfi Dani 9 év után megkérte Orsi kezét (Fotó: TV2)

Győrfi Dani eljegyzése: „Végül jutott is időm arra, hogy kitaláljam és megszervezzem a tökéletes lánykérést”

„Való igaz, eljegyeztem Orsit és bevallom, őszintén meg is lepődtem, hogy nagyjából egy év távlatából most megkerestél ezzel.

Na nem azért, mert nem mesélek erről örömmel, csak a lánykérés egy kevésbé aktív időszakomban történt, vagyis kicsit rejtve voltam épp a nyilvánosság elől.

Bevallom, örültem is neki, hogy épp nem nagyon volt körülöttem hírverés, hiszen régóta terveztem már az eljegyzést, és végül jutott is időm arra, hogy kitaláljam és megszervezzem a tökéletes lánykérést” – kezdte a Borsnak Győrfi Pál fia, akit egy ország ismert meg, amikor az influenszerkedés világából kicsit kikacsintott a showbusiness irányába a Dancing with the Stars felkérésére.

Győrfi Dani influenszerként robbant be az online térbe, de a Dancing with the Stars tette igazán ismertté (Fotó: Kunos Attila/hot! magazin)

„Csak a tervezés, szervezés egy évembe telt...”

Győrfi Dani pontos részleteket ugyan nem árult el a romantikus lánykérésről, de az azt megelőző, hosszas tervezgetésről szívesen mesélt. „Orsival 2016-ban, vagyis kilenc éve jöttünk össze, így tavaly megérett bennem a gondolat, hogy ideje lesz szintet lépnünk a kapcsolatunkban. Az az igazság, hogy sokáig kotlottam a témán, hiszen csak két dologban voltam biztos. Meg akartam kérni Orsi kezét és az egészet valami nem hétköznapi, kreatív köntösbe akartam öltöztetni. Igazából csak a tervezés, szervezés egy évembe telt, bár időközben többször is úgy éreztem, hogy eljött a megfelelő pillanat. Végül elegem lett a saját pancserkedésemből és egy közös utazásunk során összeszedtem minden bátorságomat” – mesélte Győrfi Dani, akinek a gyűrűvel is meggyűlt a baja a hosszúra nyúlt várakozás alatt. „A jegygyűrűt persze már az ötlet megfogalmazódása után megvettem, így viszonylag hosszan dugdostam, rejtegettem és költöztettem a lakás egyik pontjából a másikba. Sőt, időnként hurcoltam is magammal, amikor épp úgy gondoltam, hogy meglett a tökéletes helyszín, és pillanat.

Csoda, hogy nem hagytam el…

– nevetett a Dancing with the Stars korábbi versenyzője.