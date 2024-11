Még mindig lángoló szerelem Győrfi Pál és feleségéé, Adrienné, de az is igaz, a gyermekek próbára tehetik a házastársak türelmét. Ilyenkor jön jól egy kis segítség, aki sajnos már jó ideje nincs ott a mentős családjában. Ezért ezért is volt kivételes, hogy az Inspiráló Nők gáláján együtt jelent meg Győrfi Pál és felesége.

Győrfi Pál és felesége, Adrienn ritkán mozdulnak ki otthonról kettesben – Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Milyen Győrfi Pál és felesége kapcsolata?

– Volt bébiszitterünk, aki vigyázott a gyerekeinkre, amíg távol voltunk. Nem is feltétlenül volt már bébiszitter, inkább családi barát. Aztán ő is szülő lett, így ez a lehetőség kiesett. Nagyon ritkán van lehetőségünk kettesben kikapcsolódni, pedig egyre nagyobbak a gyerekek. Azt gondolom, ez rajtunk is múlik, és oda kell figyelnünk arra, hogy házaspárként is töltsünk elég időt együtt. Bele kell tenni az energiát egy kapcsolatba, mi pedig mindig is nagyon figyeltünk a házasságunk épségére, már onnantól, hogy nagyon picik voltak a gyerekek. Próbáltunk mindig kinézni egy estét, ahol kettesben lehetünk – kezdte Adrienn a hot! magazinnak.

Győrfi Pál gyermekei miatt nehéz eljönni otthonról

Azt gondolná az ember, hogy ahogyan nőnek a gyerekek, úgy egyre több szabadidejük van a szülőknek, ez azonban a Győrfi családnál nem feltétlenül így működik.

– Nagyobbak a gyerekek, nincs szükségük bébiszitterre, mégis egyre nehezebben jövünk el otthonról, mert jó a társaság, és inkább családostól bekuckózunk és beszélgetünk. Szeretnénk persze visszahozni a randinapokat az életünkbe, ugyanis az utóbbi időben kikoptak a hétköznapjainkból. Azt is mindig megfogadjuk, hogy kettesben elutazunk valahova. Lenne is megoldás, mert Adri anyukája nagy segítség, hiszen szokott vigyázni a gyerekekre. Mégis, mire oda jutunk, hogy tervezünk egy kiruccanást, mindig egymásra nézünk, és arra jutunk, hogy a gyerekek nélkül mégsem lenne az igazi. Szeretnénk nekik is megmutatni a világot, ezért mindig ott kötünk ki, hogy ötösben utazunk – mondta Győrfi Pál.

„Szoktunk nemet mondani a gyerekeinknek, hiszen vannak észszerű határok”

Szülőként adódnak olyan helyzetek, ahol számukra sem könnyű szigorúnak lenni – noha tudják, hogy néha azért szükség van arra, hogy ne kényeztessék el a gye­re­kei­ket.