Görög Zita fogyókúrába kezdett, itt az eredménye

Görög Zita fogyókúrába kezdett, húsz nap alatt hat kilótól szeretne megszabadulni - szúrta ki a Mindmegette. Döntése valószínűleg annak tudható be, hogy szeretne eleget tenni egy felkérésnek.

Fotó: Instagram

Hogy pontosan miről van szó, egyelőre nem árulta el, de a közösségi oldalára posztolt bejegyzéséből annyi kiderül, hogy hamarosan újra nemzetközi kifutóra lép a háromgyermekes modell.

Egy fantasztikus felkérést kaptam és szeretnék magamhoz képest jobb formában lenni. Imádok enni és soha semmit nem vonok meg magamtól, de az itthoni menü 3 gyerekkel, kicsit sem nevezhető diétásnak

- fogalmazott.

A bejegyzésből az is kiderül, hogy 60-62 kiló a cél. Noha nem edz, de a folytonos rohangálás mellett - mint írja - így is megvan a napi 8 ezer lépés. Ha kíváncsi vagy, hol jár most Zita a fogyásban, a mérleges fotóhoz lapoznod kell Instagram posztjában.