„Zolival lett egy megállapodás köztünk…” – Jákob Zoli segített Erdei Zsoltnak, elképesztő, amit érte tett

Világbajnok ökölvívóként Erdei Zsolt élete világéletében a sportról szólt, most azonban az életmódváltás mellett döntött. Ugyanis miután befejezte pályafutását az egykori bokszolóra csak úgy szaladtak fel a kilók. Viszont egy nap ezt megelégelte és eldöntötte: lefogy. Azonban ez a folyamat nem sikerült volna Jákob Zoli segítsége nélkül.

Erdei Zsolt fogyása óta sokkal jobban érzi magát (Fotó: Bors)

Jákob Zoli egyességet kötött Erdei Zsolttal

„Az volt a baj, hogy én már régóta le akartam fogyni, de nem volt meg a kellő motiváló erő. Aztán Zolival lett egy megállapodás köztünk, hogy segít nekem a fogyásban, én meg megtanítom őt bokszolni. Ugyanis, ha két férfi kezet fog és azt mondja: »Most le fogok fogyni három hónap alatt tizenöt kilót!«, akkor nincs megállás. Tehát így sikerült fogynom körülbelül 14 kilót” – mesélte Erdei Zsolt a Mokka stúdiójában.

„Fele kaja, dupla annyi meló”

„Az életmódváltás elején 100 kiló voltam, de most nagyjából 86 kilót mutat a mérleg. A fogyásom titka az volt, hogy felére kellett csökkenteni a bevitt ételmennyiséget mindamellett, hogy a táplálékkiegészítőkkel igyekeztem csillapítani az éhségemet. Illetve elkezdtem újból edzeni is, ami szintén segített a cél elérésben. Úgyhogy fele kaja, dupla annyi meló” – nyilatkozta a Jákob Zoli barátjává váló sportoló, aki eredetileg 15 kilót szeretett volna leadni, de ezzel az eredménnyel is teljes mértékben elégedett.

Erdei Zsolt Jákob Zoli segítségével fogyott le (Fotó: Instagram)

Erdei Zsolt gyerekei miatt váltott életmódot

Erdei Zsolt elárulta, már nem szeretne többet fogyni, ugyanis teljesen elégedett a jelenlegi önmagával. A diétát is abbahagyta, ugyanis szerinte már többé nincs szüksége rá. Elmondta, hogy már több ismerőse is jelezte neki: hagyja abba fogyást, mert már nem lehet ráismerni. A Madár becenévre hallgató ökölvívót viszont ez nem érdekelte, mivel elsősorban magáért és családjáért szeretett volna lefogyni.

Nem kell profi ökölvívónak lenni ahhoz, hogy az ember lefogyjon. Sőt nekem is ugyanolyan nehéz volt, mint bárki másnak. Mindig a kezdet nehéz, de aztán az első 1-2 nap után vérszemet kaptam és onnantól kezdve megállíthatatlan voltam. A fogyásban az motivált, hogy minél több egészséges évem legyen, mert vannak kicsi gyerekeim, és szeretném még őket egészségben felnevelni úgy, hogy még akár az unokáimat is lássam

– zárta a beszélgetést Erdei Zsolt.