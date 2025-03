Fiáról mesélt Erdei Zsolt: "Azt fogod mondani, bár az apámra hallgattam volna!"

Velem akart maradni. Ennyi. 6 éves volt, amikor elváltunk, most 18 éves. Eleinte heti váltásban voltunk, egy hét itt, egy hét ott. Az anyukája itt maradt még, miután elváltunk, azt hiszem, három évig. Utána kiköltözött Németországba először, később Spanyolországba. Vitte volna a fiút magával – nem lehet rá semmit mondani –, viszont a gyerek nem akart menni. Biztos azért, mert itt volt az iskola, engem is szeretett, nyilván anyukáját is. Ő szigorúbb volt, mint én, még az is elképzelhető, hogy ez közre játszott